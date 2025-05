Sancor participa do Simpósio Paranaense de Corretores de Seguros

A Sancor Seguros marcou presença no Simpósio Paranaense de Corretores de Seguros, realizado na última quinta-feira (22) no Espaço Torres, em Curitiba. O evento, promovido pelo SINCOR-PR , reuniu especialistas, autoridades e profissionais do setor para debater os principais desafios e oportunidades do mercado segurador, com uma programação voltada à inovação, legislação, empoderamento feminino, benefícios e estratégias de diversificação das carteiras.

Um dos destaques da programação foi o painel “Seguro de Automóvel – Momento atual e suas perspectivas futuras”, que contou com a participação de Ricardo Estevam Cipriano dos Santos , Diretor Técnico da Sancor Seguros. Durante a apresentação, Cipriano abordou a importância de ferramentas práticas e acessíveis para os corretores.

“Nosso compromisso é oferecer soluções que facilitem a rotina do corretor e ampliem o acesso do cliente ao seguro. O ‘Venda Fácil’ é um exemplo disso, ao permitir uma jornada de contratação ágil e intuitiva. E, com a Carta Verde Digital, damos mais um passo importante na digitalização e na eficiência dos processos”, afirmou o executivo.

Além de Cipriano, também estiveram presentes no evento a gerente especialista de Seguro de Pessoas Vivian Carvalho e integrantes da equipe comercial da companhia. Para a Sancor Seguros, a participação no simpósio reforça seu compromisso com os corretores e parceiros da região Sul.