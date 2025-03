Moby completa 13 anos de atuação com destaque na venda de seguros online

Com início em 2013, a Moby Seguros completa 13 anos de atuação no mercado de seguros, com foco na venda online do seguro de automóvel. Ao planejar suas ações no decorrer do tempo, surgiu a iniciativa de ampliar a comercialização para o setor de saúde e ramos elementares. Conduzido pelos sócios Arley Boullosa, Liliane Barros, Kamila Alves e Arthur Boullosa, a empresa aumentou seu market share em 43% na venda de seguros, com destaque para o Programa Corretor Parceiro, onde os profissionais possuem todo o suporte para conduzir a venda de seguros com seus clientes.

“Iniciamos as atividades na Moby em 2013, onde a venda no digital não era uma operação comum no setor de seguros. Com o suporte das seguradoras, conseguimos colocar em prática as ações planejadas e com o tempo, aumentamos a receita, a quantidade de colaboradores e expandimos do seguro auto para o saúde e projetamos a expansão para os ramos elementares”, declarou o sócio da Moby, Arley Boullosa.

O planejamento é um ponto de partida no qual define o sucesso de uma corporação. Com uma elaboração voltada para cumprir todas as metas e se tornar uma estratégia diferenciada, o time de gestão da corretora conduziu os objetivos com foco no treinamento de todo o time comercial.

“Na Moby, temos a cultura de qualificar nossos colaboradores, com o propósito de contribuir com os conhecimentos essenciais para o ambiente corporativo. Utilizamos esse método e obtivemos êxitos nas vendas e no cumprimento das metas traçadas para o crescimento da corretora”, explicou Boullosa.

Com crescimento de 32% em 2024, o Programa Corretor Parceiro da Moby conduz a venda de seguros com os corretores, gerando todo suporte necessário para o profissional focar na produção e na rentabilidade financeira. “Nosso programa de parceria tem ajudado muitos corretores no saúde, no automóvel e nas operações em ramos elementares. O programa vem sendo reconhecido como uma alternativa, a outros modelos de negócios que não são atrativos ou não possuem sinergia, com o que alguns corretores desejam”, concluiu Kamila Alves, sócia da Moby e gestora de Saúde da corretora.

Foto: Gestores Liliane, Arley e Kamila