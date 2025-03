Alper Seguros expande para o Centro-Oeste com aquisição da Reolon

Aquisição da corretora de seguros especializada em agronegócio marca a primeira operação da Alper no Mato Grosso e fortalece presença da companhia no setor agropecuário – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anuncia a aquisição da Reolon, corretora especializada em seguros para o agronegócio com sede em Lucas do Rio Verde (MT). Esta operação marca a primeira aquisição da companhia na região Centro-Oeste, a quinta na unidade de Agro e a terceira aquisição do ano, reforçando seu plano de expansão geográfica e consolidação de mercado anunciado para 2025.

Fundada em 1997, a Reolon construiu sólida reputação no mercado mato-grossense, destacando-se pelo atendimento especializado ao setor agropecuário. Com forte presença no maior estado produtor agropecuário do país, a corretora administra mais de R$ 76 milhões em prêmios e atende importantes clientes do agronegócio na região.

“Esta aquisição representa um passo estratégico em nossa expansão para o Centro-Oeste, região fundamental para o agronegócio brasileiro. A Reolon nos traz não apenas uma carteira de clientes consolidada, mas uma expertise reconhecida em um setor fundamental para a Alper”, afirma André Lins, vice-presidente de Agro da Alper Seguros.

Com a integração, Felipe Reolon, atual CEO da corretora e responsável pela área comercial e de operações desde 2015, assumirá a posição de diretor da nova filial da Alper em Lucas do Rio Verde, que se tornará o 28ª escritório da Alper no país.

“A chegada da Reolon fortalece nossa unidade de Agro e amplia nossa capacidade de oferecer soluções especializadas em um dos setores mais importantes da economia brasileira. Esta aquisição combina expertise local com a força de uma estrutura nacional, permitindo entregar um atendimento ainda mais completo aos nossos clientes”, complementa Lins.

A CFI (Corporate Finance International), que assessorou a Reolon na transação, comenta: “A aquisição da Reolon pela Alper demonstra a força da tese de consolidação da Alper no setor de seguros especializados, em especial no agro. Trata-se de uma combinação estratégica entre uma empresa regional sólida e um grupo em plena expansão. Para a CFI, é uma satisfação contribuir com nossa especialidade no setor para viabilizar movimentos como esse”.

A Alper Seguros mantém sua estratégia agressiva de crescimento, com planos de investir cerca de R$ 400 milhões em aquisições durante 2025, o que representa a consolidação de 5 a 8 empresas. A companhia possui um time focado em acompanhar a movimentação do mercado securitário visando oportunidades de novos M&A’s, seguindo o mesmo ritmo de expansão demonstrado em 2024. Essa já é a 3ª aquisição em 2025.

Desde o início do ano, a Alper realizou a consolidação de duas corretoras especializadas em Benefícios. A primeira foi a Ducais, com sede em Belo Horizonte (MG); e a segunda foi a Humani, corretora focada em pequenas e médias empresas (PME), sediada em Osasco, na Grande São Paulo.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 23 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Esta aquisição representa um passo estratégico em nossa expansão para o Centro-Oeste, região fundamental para o agronegócio brasileiro (imagem: Freepik)