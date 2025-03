CCS-RJ dedica uma tarde às corretoras de seguros

Evento patrocinado pela Porto, foi uma celebração ao mês das mulheres e teve grande adesão feminina – Na tarde de terça, 25 de março, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), recebeu em sua nova sede no Centro do Rio, as corretoras de seguros para um evento em que a tônica foi o bem-estar, o autocuidado e o empreendedorismo, numa celebração ao mês das mulheres.

Dando início ao evento, Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, agradeceu a Porto, patrocinadora do evento, e citou alguns números do mercado de seguros. “Segundo dados da Escola Nacional de Seguros (ENS), as mulheres são 54,4% dos profissionais do setor, ou seja, somos maioria. Mas apenas 17% ocupam cargos de CEO e gerência. O importante é saber que o nosso lugar é onde quisermos estar e ter a consciência que somos mulheres empoderadas. Só não podemos perder a ternura jamais”, enfatizou a presidente do CCS-RJ.

Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ e uma das organizadoras da tarde, disse que o evento foi preparado com muito carinho, com o objetivo de proporcionar às mulheres um momento de encontro e relaxamento. “Priorizando o seu bem-estar e os cuidados com a nossa saúde que podem ser incorporados ao dia a dia”, falou a diretora.

Criatividade – No decorrer da programação, a maquiadora Viviane Lines fez uma demonstração da automaquiagem, compartilhando dicas de como a mulher pode preparar em pouco tempo uma maquiagem natural, leve e que resista a um dia de trabalho. “São pequenos detalhes que podem destacar os traços da mulher, a sua personalidade, respeitando o estilo de cada uma”, declarou Viviane Lines. Durante o evento as participantes que desejaram foram maquiadas e puderam ainda dar um jeito nos cabelos.

Para falar de empreendedorismo feminino a convidada foi a estilista Alessa, Conselheira de Moda da Prefeitura do Rio de Janeiro, e que se intitula uma “cariocaholic”, já que sua moda e arte são inspiradas na cidade. “Foi um prazer falar da minha história e compartilhar com as mulheres do mercado de seguros que podemos empreender usando a nossa criatividade. Acho que a pergunta que temos que nos fazer sempre é: o que eu posso fazer de diferente?”, sugeriu a estilista.

Nutrição da vida real – Bruna Nunes Magesti, nutricionista, encerrou a tarde falando sobre nutrição da vida real, aquela que não propõe dietas totalmente restritivas. Seu trabalho é focado nas mulheres que buscam não só o emagrecimento, mas também o bem-estar e o autocuidado, para que mantenham o peso sob controle nas diversas fases da vida ou de acordo com os problemas de saúde que apresentem. “É possível comer um hamburguer, um doce, mas tudo dependerá das combinações alimentares feitas, de acordo com as necessidades nutricionais e a saúde de cada mulher”, explicou Bruna Magesti.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para a direita: Sonia Marra, presidente da Comissão da Mulher do CCS-RJ; Alessa, estilista e Conselheira de Moda da Prefeitura do Rio de Janeiro; Viviane Lines, especialista em maquiagem; Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ e Bruna Nunes Magesti, nutricionista. Foto: Rafael Wallace