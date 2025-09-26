Meeting Tech News Insurance será no dia 22 de outubro em São Paulo!

O evento, que acontecerá no dia 22 de outubro em São Pauo (hibrido), contará com os palestrantes Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM; Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT; Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News; Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency; Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG; Oswaldo Conti-Bosso, Fundador da BWS IoT; Flavio Fernandes, VP de Engenharia e Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia.

Reserve sua inscrição aqui:

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 (EVENTO HÍBRIDO)

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

Data: 22 de Outubro de 2025 – 13h30 ás 18h00

On Line – Plataforma GoogleMeet

Presencial: Espaço Paulista de Eventos (Sala Poseidon) – Av. Paulista, 807 – 17o Andar

Inscrições (Com Certificado): R$ 130,00 (Presencial) – R$ 70,00 (On Line)

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

PROGRAMAÇÃO:

14h00 – Abertura

Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News – Coordenador

I Painel (14h10 ás 15h00): As Plataformas de Distribuição X Ampliação da base de segurados no Brasil

Palestrantes:

*Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM

*Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT

II Painel (15h00 ás 15h30): A revolução na prevenção e detecção de fraudes em seguradoras (Palestra Virtual – On Line)

Palestrante:

*Vinicius Schroeder, CEO da Brick (On Line)

15h30 ás 15h50 – Coffe Break

III Painel (15h50 ás 16h40): Desenvolvimento & Tecnologia: Novas Soluções em Gestão de Frotas e Rastreamento de Veículos

Palestrantes:

*Oswaldo Conti-Bosso, Fundador daBWS IoT

*Flavio Fernandes, VP de Engenharia

*Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia

IV Painel (16h40 ás 17h20) – Comunicação & Marketing: Estratégias de Posicionamento e Branding no Setor de Seguros

Palestrantes:

*Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News

*Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency

V Painel (17h20 ás 18h00) Sinistros: IA & Soluções para a agilização e eficiência no atendimento aos segurados

Palestrante:

*Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG

