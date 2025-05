InsureMO será patrocinador do Insurtech Brasil 2025

Um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador contará com apoio do InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma global de infraestrutura tecnológica para players de seguros. A líder global em tecnologia para o setor anunciou que será patrocinador do Insurtech Brasil.

O encontro acontecerá no dia 03 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. São esperados mais de mil conferencistas entre executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia e outros players que possuem interesse no setor, como fintechs, varejistas e big techs.

Apesar do tema exato do painel ainda não estar definido, já se sabe que a multinacional irá falar sobre a integração de tecnologias entre seguradoras e distribuidores de seguros. Ao longo dos últimos anos, o InsureMO foi se consolidando como uma especialista no desenvolvimento de negócios voltados ao Embedded Insurance (seguros conectados).

“Com base na nossa experiência internacional, vemos no Brasil um enorme potencial a ser explorado nesse segmento. Já existem diversas empresas interessadas em comercializar produtos de seguro e acreditamos que essa tendência se consolidará nos próximos anos”, avalia Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina do InsureMO.

Para o executivo, com o avanço da tecnologia – especialmente a inteligência artificial – qualquer empresa já pode se conectar às ofertas de seguros e oferecê-las dentro da jornada de consumo de produtos e serviços dos seus clientes, ampliando não apenas a sua receita, mas a rede protecional dos brasileiros.

“Contamos hoje com a parceria de 14 seguradoras brasileiras e temos quase dez mil APIs prontas. Nossa meta agora é ampliar os canais de distribuição existentes e abrir novas oportunidades para o crescimento do mercado segurador. Nesse ponto, o evento oferece uma excelente oportunidade de networking e negócios”, completou.

Sobre o InsureMO

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de dez mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países globalmente, atendendo mais de 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Foto: Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina do InsureMO.