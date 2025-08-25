Grupo Bradesco Seguros é reconhecido pelo 4º ano como uma das Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas

O Grupo Bradesco Seguros foi novamente eleito, pelo quarto ano consecutivo, uma das empresas que melhor se comunicam com jornalistas, segundo a 15ª edição da pesquisa realizada pela Plataforma Negócios da Comunicação. O levantamento contou com a participação de profissionais de imprensa de todo o país, que indicaram espontaneamente as marcas mais consistentes no relacionamento com os veículos de comunicação.

A pesquisa abrange 30 setores da economia e reforça a importância da comunicação como um pilar essencial para a reputação corporativa.

“Receber esse reconhecimento, por mais um ano, é uma honra e um compromisso renovado. É, também, reflexo do que acreditamos: comunicação é presença, é estar aberto ao diálogo e construir relações que resistem ao tempo. Para nós, cada conversa com um jornalista é uma oportunidade de escutar, de somar olhares, mas principalmente de fortalecer a missão de ampliar a cultura de proteção no Brasil”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Com as empresas vencedoras já definidas, a pesquisa entra agora em uma nova fase: a escolha dos 10 CEOs que melhor se comunicam com jornalistas. A votação está aberta e pode ser feita diretamente na plataforma da premiação.

A cerimônia de entrega dos troféus será no dia 23 de setembro, durante a 11ª edição do Prêmio Especialistas, que também reconhece os profissionais de imprensa mais votados por seus pares.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.