GFT e Grupo Bradesco Seguros apresentam na Febraban Tech caso de sucesso com IA Generativa que revoluciona modernização de legado e migração para a nuvem

Case demonstra como a solução Wynxx transformou o desenvolvimento de software, acelerou migração para nuvem e promoveu ganhos operacionais significativos na seguradora – A parceria entre a GFT Technologies e o Grupo Bradesco Seguros tem produzido resultados excepcionais que serão apresentados na Febraban Tech 2025, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de junho. Com a implementação da solução de IA Generativa da GFT, agora nomeada Wynxx, a seguradora conquistou agilidade nos processos, otimização dos fluxos operacionais e incorporação de modelos preditivos na jornada de desenvolvimento de sistemas.

O projeto fortaleceu significativamente a capacidade de resposta da empresa às demandas do mercado, reduzindo prazos e aumentando a consistência na entrega de soluções digitais. Como parte da estratégia de transferência de conhecimento, a GFT também conduziu um programa de capacitação técnica que treinou mais de 180 profissionais da companhia.

De acordo com estudos, até 2026, mais de 80% das empresas utilizarão técnicas de IA Generativa para otimizar pelo menos uma etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Neste contexto, a GFT apresenta na Febraban Tech sua solução avançada que vai além do ciclo de desenvolvimento de software (SDLC), proporcionando ganhos expressivos na modernização de sistemas legados e acelerando a migração para as três principais plataformas de nuvem do mercado em mais de 26 projetos já implementados pela GFT em diversos setores.

“Nossa visão AI-Centric está transformando fundamentalmente a forma como as instituições financeiras abordam seus desafios tecnológicos”, afirma Alessandro Buonopane, CEO da GFT no Brasil. “O setor bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo em inovação digital, e nossa ferramenta Wynxx está não apenas respondendo a essa demanda, mas estabelecendo novos patamares de eficiência e transformação. Os resultados que estamos alcançando com nossos clientes demonstram que estamos na vanguarda da revolução da IA no desenvolvimento de software e na modernização de infraestruturas críticas do setor financeiro”.

A GFT traz para o evento duas novas funcionalidades de sua solução, agora denominada Wynxx: o Legacy Transformer, que automatiza a modernização de sistemas legados com aderência de 66% no processo de transformação, e o Code Dialoguer, que permite interações avançadas entre equipes de desenvolvimento e o código através de interfaces conversacionais. Estas inovações ampliam significativamente o potencial da IA Generativa para superar os desafios mais complexos enfrentados pelas instituições financeiras em sua jornada de transformação digital.

Os resultados do Wynxx continuam impressionantes, mantendo os números excepcionais do ano anterior:

Ganhos de produtividade entre 65% e 90% em etapas específicas do ciclo de desenvolvimento;

66% de aderência em modernização de legado;

Mais de 26 clientes ativos em diversos setores;

3.671 profissionais da GFT já capacitados no uso da plataforma.

Todos os projetos em andamento da GFT têm IA incorporada, o que permite à empresa oferecer soluções sem precedentes aos seus clientes, acelerando entregas, reduzindo o tempo de lançamento no mercado, aumentando a precisão das estimativas de projetos e modernizando aplicações legadas para maior agilidade e eficiência.

A solução de IA da GFT também se destaca como aceleradora na adaptação das empresas ao novo sistema de CNPJ Alfanumérico – que entra em vigor em 2026 –, permitindo que as instituições financeiras implementem as mudanças necessárias em seus sistemas de forma ágil e segura, minimizando impactos operacionais e garantindo conformidade regulatória em prazos reduzidos.

Entre outros destaques da GFT na Febraban Tech 2025 estão o Farol GFT, hub integrado de soluções, demonstrações do Wynxx em tablets disponíveis no estande, pequenas apresentações em totens interativos e as ofertas do State of the Future. A empresa também apresentará seus parceiros estratégicos no evento, incluindo Intel, AWS e MuleSoft, reforçando seu ecossistema de inovação para o setor financeiro.

Durante o evento, os visitantes também poderão acompanhar a palestra “O Impacto da IA Generativa na Produtividade: Lições do Caso Bradesco Seguros”, que contará com os executivos Jonatas Leandro e Rubens Macedo (da GFT) e Glaucio Joanico (Superintendente de TI do Grupo Bradesco Seguros) compartilhando insights sobre o caso de sucesso entre o grupo segurador e a GFT na adoção da IA Generativa no ciclo de desenvolvimento de software, visando aumentar a produtividade da TI da seguradora. A sessão ocorrerá no dia 12 de junho, às 10h00 no Auditório Inovação & Novos Negócios A participação reforça o papel estratégico da GFT na construção de um setor financeiro mais digital, inteligente e resiliente.