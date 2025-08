Filial especializada contribui para que a Allianz cresça mais de 30% em Linhas Corporativas

A Allianz Seguros fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com um resultado expressivo no segmento de Linhas Corporativas. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre os meses de janeiro e abril a companhia avançou 32% nesta modalidade sobre o mesmo período do ano anterior e três vezes superior ao mercado. O destaque ficou com o seguro Rural, que cresceu 71%. Na sequência, estão os seguros de Engenharia e Transportes, que alavancaram 32% e 25%, respectivamente.

Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil, reforça que o desempenho tem relação direta com o processo de transformação e aceleração da empresa e o apetite crescente da seguradora pelo mercado de seguros empresariais. “Nós temos as ferramentas, os produtos e a ambição de sermos referência neste setor”, afirma. “Entramos em uma nova fase no segmento de riscos corporativos que tem nos gerado oportunidades, principalmente nos segmentos de Agronegócio, Transportes e Property, nossas linhas-chave”, completa.

O novo momento da companhia inclui dois grandes movimentos. Para expandir suas operações nos segmentos de Micros e Grandes Riscos, a Allianz lançou, em setembro de 2023, a marca Allianz Commercial. Estruturada em 11 regiões mundialmente, a Allianz Commercial tem como proposta combinar o suporte global do Grupo Allianz e o conhecimento técnico e específico das equipes locais. De acordo com o executivo, os negócios corporativos unidos trazem aos canais de distribuição e segurados mais vantagem competitiva, proposta de valor atraente e experiência simplificada. “Eles passaram a se beneficiar de uma abordagem comercial mais consistente e de uma interlocução mais especializada, facilitando assim o fluxo de informação.”

Filial Empresas

Como segundo movimento, a Allianz inaugurou, em janeiro deste ano, a Filial Empresas, um espaço dedicado ao atendimento de corretores parceiros que atuam com soluções voltadas às Linhas Corporativas e que demandam uma abordagem diferenciada. O modelo se baseia em um atendimento consultivo, que conecta diretamente as áreas comercial e técnica da companhia, aumentando a assertividade na aceitação de riscos e promovendo maior qualidade e agilidade nas tratativas.

Mauricio Masferrer destaca que os produtos com foco em empresas costumam ser mais complexos do que aqueles destinados às pessoas físicas. “São demandas que envolvem uma variedade maior de exposições de risco, exigem soluções customizadas, movimentam valores significativamente mais altos e precisam atender a exigências regulatórias e contratuais específicas”, diz. Com isso, ele afirma que o atendimento personalizado se faz necessário para tratativas de contas mais elaboradas.

São Paulo foi a primeira cidade a receber a Filial Empresas, que atende os corretores da região metropolitana. Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, destaca que a iniciativa representa um movimento estratégico da companhia no fortalecimento do relacionamento com corretores e clientes corporativos. “Com essa estrutura exclusiva, inauguramos um novo patamar de proximidade e especialização, permitindo um atendimento mais consultivo e soluções personalizadas para o segmento de seguros empresariais. Ao segmentar nosso atendimento, conseguimos potencializar o conhecimento técnico aplicado, gerar mais valor aos parceiros de negócios e reforçar o nosso compromisso de liderar o desenvolvimento deste mercado no Brasil”, ressalta o executivo.

Recentemente, este mesmo modelo foi aplicado no Sul do país. Sede da diretoria Regional da Allianz, Curitiba foi a cidade escolhida para abrigar a Filial. “O Sul é uma região muito rica e próspera, com múltiplas oportunidades voltadas a riscos empresariais. A chegada da Filial Empresas se alinha perfeitamente com o momento que estamos vivendo, pois está em total sintonia com a estratégia de crescimento da companhia e apetite aos ramos corporativos, por meio da criação da Allianz Commercial e da integração das equipes”, frisa Cleide Camilotto, diretora Comercial Regional Sul.

A unidade de Curitiba conta com dois subscritores, sendo um dedicado a riscos corporativos e outro voltado especificamente para o produto Frota, que vem crescendo na localidade. “A demanda por seguro de Frotas tem crescido no Sul, especialmente por ser uma região com forte atividade industrial e logística. Ter um subscritor dedicado nos permite responder com mais agilidade e precisão às necessidades dos corretores e empresas locais. O nosso foco é oferecer soluções eficientes, que protejam os negócios e ajudem na gestão da mobilidade corporativa”, conclui Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

