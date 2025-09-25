Executivos da Bradesco Seguros palestram no 2º Insurance Symposium, da Deloitte

O Diretor Financeiro (CFO) do Grupo Bradesco Seguros, Vinícius Cruz e a Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira, palestraram no 2º Insurance Symposium, evento da Deloitte, que aconteceu na quarta-feira (24), em São Paulo (SP). O simpósio teve como tema central “os caminhos da transformação do setor” e reunirá lideranças do mercado para debater os principais temas que estão moldando o presente e o futuro do segmento.

Vinícius Cruz discursou às 10h45 no painel “o novo papel do CFO: quando tecnologia e dados redefinem finanças”. A palestra de Raquel Cerqueira ocorreu às 16h45 e debateu sobre “o futuro da precificação de seguros para auto”. A programação completa do evento pode ser acessada aqui.

Sobre O Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.



Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros