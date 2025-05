Editora da Agência Seg News está editando livro inédito sobre o Seguro Garantia no Brasil!

A publicação será lançada pelo “selo” Enter Books Edições (Editora da Agência Seg News) e contará com artigos de grandes especialistas no tema. O livro “DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL”, que faz parte do PROJETO EDITORIAL SEGUROS ENTRE LINHAS, tem como editor Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News e Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros, na coordenação técnica.

O objetivo é oferecer aos profissonais do setor uma publicação rica em conteúdo técnico e opinativo sobre o momento atual e perspectivas em relação a segmentos específicos, tecnologia e capacitação profissional. O livro, seja no formato impresso ou e-book,

ainda é uma ferramenta necessária para a troca de experiências e obtenção de conhecimento. Em breve divulgaremos a data de lançamento dessa importante publicação!

Foto: Ivanildo Sousa e Carolina Vieira