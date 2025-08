Diretor da Allianz recebe Prêmio Mérito ANEFAC de Governança Corporativa

Eduardo Duarte, diretor de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance da Allianz, foi um dos executivos homenageados pelo Prêmio Mérito ANEFAC, na categoria Governança Corporativa. A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 4 de agosto, em São Paulo.

Em sua sexta edição, o Prêmio Mérito ANEFAC é promovido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade e reconhece profissionais que se destacam por suas contribuições relevantes e transformadoras em diversas áreas do conhecimento e da gestão empresarial.

Ao receber a homenagem, Eduardo Duarte destacou que o reconhecimento vai além de sua atuação individual e representa o esforço coletivo da equipe Allianz. “Este prêmio reforça nosso compromisso com a integridade e a conformidade dentro da companhia. É resultado do trabalho conjunto de um time alinhado com os mais altos padrões éticos. Continuaremos a nos dedicar intensamente à promoção das melhores práticas de compliance e governança, contribuindo para um ambiente corporativo cada vez mais seguro, responsável e sustentável”, afirmou o executivo.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduardo Duarte, diretor de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance da Allianz Seguros_cred. divulgação