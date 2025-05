DEKRA Brasil lança novos serviços para o mercado automotivo

Especialista no setor automobilístico, a empresa investe em novas tecnologias e capacitação técnica de ponta para atender um mercado em constante transformação – A DEKRA, referência mundial em testes, certificações e inspeções, dá um passo significativo ao lançar dois novos serviços que prometem transformar a experiência do consumidor no segmento veicular. Com a crescente demanda por tecnologias avançadas no âmbito automotivo, a empresa se posiciona oferecendo soluções que visam não apenas a eficiência, mas também a comodidade para seus clientes.

Vistoria Assistida: Inovação e Comodidade

Entre as novidades apresentadas, destaca-se o i2i – Ferramenta para Vistoria e Inspeção Assistida da DEKRA. Além dos serviços já consagrados de vistoria digital e presencial, a DEKRA está trazendo da Alemanha uma plataforma de vistoria assistida com uma abordagem revolucionária, guiada em tempo real por um especialista automotivo. Comparado aos outros serviços, este novo formato atende necessidades específicas de acordo com a seleção de risco, a localização e até mesmo a melhoria na experiência do cliente. Entre as vantagens, destacam-se a mesma qualidade técnica de uma vistoria presencial com a comodidade de ser feita em qualquer local do território nacional comparada a uma vistoria digital, além de trazer segurança adicional, como a gravação em tempo real, criptografia e acompanhamento de um especialista.

Com a novidade, os clientes podem agendar e realizar serviços de vistoria da DEKRA com muito mais facilidade, agilidade e de forma personalizada, sem a necessidade de se deslocar para uma unidade de atendimento. Os usuários são orientados por profissionais altamente qualificados desde o agendamento até a finalização do processo.

Essa abordagem não apenas moderniza o serviço, mas também coloca o cliente no centro da experiência, entendo as suas necessidades e dificuldades, agregando valor ao processo e tornando-o mais eficiente e intuitivo, “Nossa missão é elevar a eficiência ao máximo, transformando cada momento em uma oportunidade. Buscamos oferecer ao cliente uma experiência digital inovadora e personalizada, apresentando as melhores soluções que atendem de maneira precisa e eficaz às necessidades de cada um”, destaca Leonardo Ianegitz, Diretor Comercial e Novos Produtos da DEKRA Brasil.

Testes e Certificações Veiculares: Conectividade e Segurança

Outra adição ao portfólio da marca é o serviço de testes e certificações voltado para funcionalidade, conectividade e conformidade de componentes, peças e veículos automotores. Este serviço atende principalmente concessionárias, montadoras e fabricantes de autopeças, avaliando uma ampla variedade de funcionalidades, como GPS, centrais de multimídia, compartimentos e sensores de colisão, sistemas avançados de assistência ao condutor Advanced Driver-Assistance System (ADAS), até testes de componentes tradicionais do veículo.

Leonardo também menciona a relevância desse novo serviço: “À medida que a tecnologia nos veículos avança a passos largos, é imprescindível que fabricantes e concessionárias se firmem na certeza da qualidade e segurança de seus produtos. Em um mercado tão competitivo e exigente, nossos testes e certificações não apenas atendem a essa necessidade essencial, mas também se tornam uma sólida garantia de confiança para os consumidores”.

Além dessas inovações recentes, a DEKRA Brasil possui uma longa história no mercado, fornecendo serviços de auditoria, consultoria, treinamentos, consolidando sua posição de liderança no segmento veicular. Ao atender às demandas de um público cada vez mais exigente, a empresa fortalece sua parceria valiosa com montadoras, concessionárias fabricantes e sistemistas que buscam não apenas se adaptar às novas tecnologias, mas também se destacar em um mercado competitivo e em constante evolução.

Sobre a DEKRA

Com 100 anos de história, a DEKRA é uma das líderes globais em segurança. Fundada em 1925 com o objetivo original de melhorar a segurança viária por meio de inspeções veiculares, a DEKRA cresceu e se tornou a maior organização independente e não listada do mundo no setor de testes, inspeções e certificações. Hoje, como parceira global, a empresa apoia seus clientes com serviços e soluções abrangentes para impulsionar a segurança e a sustentabilidade — totalmente alinhada ao lema do centenário da DEKRA: “Protegendo o Futuro.” Cerca de 49 mil colaboradores prestam serviços especializados qualificados e independentes em aproximadamente 60 países nos cinco continentes. A DEKRA possui a classificação Platinum da EcoVadis, estando entre 1% das empresas mais sustentáveis do mundo.

No Brasil, onde atua há mais de 20 anos, a DEKRA é referência em vistorias automotivas e certificações técnicas.

Na celebração de seu centenário em 2025, a visão da DEKRA é clara: ser o parceiro global para um mundo seguro e sustentável.