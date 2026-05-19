CSP-MG promove simpósio sobre oportunidades e desafios do seguro de vida para PMEs

Encontro reunirá especialistas da CAPEMISA, PASI, Porto e Tokio Marine, no dia 10 de junho, em Belo Horizonte – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no dia 10 de junho, em Belo Horizonte, a segunda edição da série de simpósios “Como aumentar a proteção da sociedade”. Desta vez, o tema em debate será “Seguros de Vida em Grupo para Pequenas e Médias Empresas”. O evento acontece das 8h às 12h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF.

O encontro tem o objetivo de debater as mudanças nessa modalidade de seguro e as oportunidades para os corretores interessados em ampliar conhecimentos sobre soluções voltadas ao segmento PME.

Entre os palestrantes confirmados estão o gerente nacional comercial Vida PJ da Tokio Marine Seguradora, Lupercio Biscaro Neto; a superintendente comercial Vida da Tokio Marine Seguradora, Rosangela Spak; o superintendente comercial da CAPEMISA Seguradora, Eremar Moraes Viana; o gerente de Produto Vida Coletivo e Individual da Porto, Antônio Pereira; e o head de Negócios Estratégicos do PASI, Marcelo Reis. Os especialistas vão apresentar conteúdos estratégicos, tendências e oportunidades comerciais relacionadas ao Seguro de Vida Empresarial.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a proposta do simpósio é ampliar o debate sobre o papel do seguro de vida empresarial como ferramenta de proteção social e estratégica dentro das empresas. “As pequenas e médias empresas possuem papel fundamental na economia brasileira e precisam avançar na cultura da proteção. O seguro vai muito além de um benefício corporativo. Ele representa cuidado com as pessoas, segurança financeira e valorização dos colaboradores”, afirma.

Mello destaca ainda que o evento busca oferecer aos corretores informações práticas e perspectivas comerciais em um segmento com grande potencial de crescimento. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de troca de experiências, atualização profissional e geração de conexões estratégicas. O corretor de seguros exerce papel essencial nesse processo de conscientização das empresas sobre a importância da proteção”, ressalta.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/XM8wvvihdsPtLvec6

Serviço

Evento: 2º Simpósio “Como aumentar a proteção da sociedade”

Tema: Seguros de Vida em Grupo para Pequenas e Médias Empresas

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 10 de junho de 2026 (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte/MG

Beneméritas participantes: Tokio Marine Seguradora, CAPEMISA Seguradora, Porto e PASI

Coordenação: João Paulo Moreira de Mello

Mediação: Maurício Tadeu Barros Morais

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/XM8wvvihdsPtLvec6