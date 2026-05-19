Insurtech Brasil 2026 destaca avanço dos agentes de IA e debate como tecnologia muda a operação das seguradoras

Programação atualizada do evento reforça discussões sobre automação, hiperpersonalização, prevenção à fraude e novos modelos de distribuição – A inteligência artificial deixou de ser uma aposta futura para se tornar uma ferramenta prática na operação das seguradoras e esse movimento estará no centro dos debates do evento Insurtech Brasil 2026. Em sua 9ª edição, o principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e canais de distribuição do país reforça, na programação atualizada, a presença de executivos e especialistas que vêm liderando a aplicação da IA no setor.

Realizado no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento deve reunir mais de 1,5 mil participantes entre profissionais de seguradoras, empresas de tecnologia, plataformas, fintechs, investidores e demais executivos do mercado.

A agenda deste ano mostra um amadurecimento importante da discussão sobre inteligência artificial. Se antes o debate estava concentrado no potencial da tecnologia, agora o foco passa a ser implementação, eficiência operacional e geração de resultados.

Entre os destaques da programação estão temas como agentes de IA aplicados ao seguro, hiperpersonalização, automação de sinistros, prevenção à fraude, precificação mais precisa de riscos e uso avançado de dados ao longo de toda a jornada do cliente. A inteligência artificial aparece de forma transversal, permeando painéis sobre distribuição, vida e previdência, underwriting, meios de pagamento, sinistros e arquitetura tecnológica.

A plenária principal contará com a participação de Juan Mazzini, Global Head da Celent, que apresentará a palestra “Beyond the Hype: Separating Opportunity from Noise in Insurance AI & Tech Trends”, propondo uma análise sobre o que efetivamente gera valor em inteligência artificial dentro do mercado de seguros.

Ao longo do dia, os debates aprofundam aplicações práticas da tecnologia em diferentes frentes. Entre os temas previstos estão “A Revolução dos Agentes de AI”, “A Era dos Agentes de IA no Seguro: do apoio à execução”, “Vida e Previdência na Era da IA: automação de sinistros, resgates e prevenção a fraudes”, “Precificando Seguros com IA: Como Isso Muda o Jogo na Precisão do Risco Tomado”, “Automação Completa em Sinistros: ‘Touchless Claims’ com IA, RPA e Integrações” e “Hiperpersonalização em Seguros: Usando Inteligência Analítica para Criar Produtos Sob Medida”.

Para José Prado, CEO do Insurtech Brasil, o mercado entrou em uma nova fase de maturidade tecnológica. “A discussão sobre inteligência artificial evoluiu muito rapidamente. O mercado saiu da fase de testar possibilidades e entrou na fase de implementação. Hoje, seguradoras e plataformas estão debatendo como aplicar IA para melhorar eficiência operacional, experiência do cliente, prevenção à fraude e ampliação da distribuição”, afirma.

Segundo o executivo, o evento reflete justamente esse momento do setor. “A programação deste ano mostra como a tecnologia passou a fazer parte da estratégia das empresas. Não estamos falando mais apenas de inovação, mas de execução, produtividade e geração de resultado.”

Juliana Montez, CEO da Pluvon e organizadora do encontro, destaca que a programação foi atualizada para refletir as discussões mais relevantes do momento. “A evolução da agenda acompanha a velocidade das mudanças no mercado. Trouxemos debates muito aplicados, com executivos que estão implementando tecnologia nas seguradoras e ajudando a construir esse novo momento do setor”, diz.

A executiva ressalta ainda que o evento amplia sua proposta de conexão entre diferentes perfis de empresas. “Além da tecnologia, estamos falando de distribuição, embedded insurance, novos modelos de negócio e dados. O Insurtech Brasil 2026 foi estruturado para conectar quem desenvolve soluções, quem distribui e quem opera o mercado.”

O evento Insurtech Brasil 2026 acontece no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, e deve reunir mais de 1,5 mil participantes. A realização do evento conta com o apoio de empresas que vêm contribuindo ativamente para o desenvolvimento da inovação no mercado de seguros. Nesta edição, participam como patrocinadores as empresas Brick e Seguro para Todos, na categoria Platinum; Guidewire e Adyen, na categoria Gold; add, InsureMO e Getrak, como Silver; e Carbigdata, Confitec, Klimber e Safe2Go, como Bronze. O evento conta ainda com o apoio institucional de ITC Vegas, ITC Latam e MIA Hub, reforçando a conexão do encontro com o ecossistema global de inovação em seguros.

Mais informações e inscrições estão disponíveis em:

A seguir, confira a programação atualizada do evento Insurtech Brasil 2026.

Programação Insurtech Brasil 2026

Plenária Principal — Única (Sala Azul | Cantareira 2, 3 e 4)

09:00 — Palestra de Abertura e Como Funciona o Evento

Juliana Montez, Pluvon e Insurtech Brasil

09:05 — Palestra “Overview Regulatório 2026: Perspectivas para o Mercado de Seguros”

Alessandro Octaviani, Superintendente, Susep

09:35 — Palestra “Beyond the Hype: Separating Opportunity from Noise in Insurance AI & Tech Trends”

Juan Mazzini, Global Head, Celent

10:05 — Painel “Tendências e Inovações na Voz das Lideranças do Mercado”

Alfredo Lalia, CEO, Sompo

Marcos Couto, CEO, Alper Seguros

Moderação: José Prado, CEO, Insurtech Brasil

10:50 — Intervalo

Coffee break

Salas simultâneas — a partir das 11h20

Sala Verde — Distribuição, Embedded Insurance e Oportunidades

11:20 — Palestra “Explosão do Embedded Insurance: de ‘add-on’ a Modelo Central de Crescimento em Seguros”

José Luiz Machado, Diretor de Seguros, Sem Parar

11:45 — Painel “Insurance as a Service: A Evolução do Seguro Como Serviço e Plataformas para Distribuição”

Rafael Rodrigues, General Manager LATAM, InsureMO

Felipe Barranco, Diretor de Canais e Parcerias Estratégicas, WTW

João Botelho, Head Técnica & Produtos, Safra Seguros

Moderação: Rodrigo Messias Ventura, Fundador e CEO, 88i Seguradora Digital S.A

14:00 — Painel “Parcerias Tripartites Plataforma + Insurtech + Seguradora: Novas Perspectivas de Distribuição”

James Maganha, Country Manager, Klimber

Paula Toguchi, AVP Business Solutions, MetLife Xcelerator Latam

Alessandro José da Silva, Head Comercial de Seguros, C6 Bank

Moderação: José Prado, CEO, Insurtech Brasil

14:45 — Painel “Seguro Embarcado em E-commerce, Meios de Pagamento e Bancos Digitais: Integração Viabilizando o Crescimento”

Luciana Amano, Vice President Head of Partnership Distribution Latam, Prudential

Daniel Matias, VP, RecargaPay

Ricardo Lisseri, Gerente Geral, Experta Corretora Sky

Moderação: Marcelo Biasoli, Country Manager, 123Seguro

16:00 — Palestra “Futurismo”

16:25 — Painel “Hiperpersonalização em Seguros: Usando Inteligência Analítica para Criar Produtos Sob Medida”

Moderação: Luis Carlos Pires, Superintendente Digital, Produtos e CX, Assurant

17:10 — Painel “Segmentação como Tendência em Seguros: Oportunidades em Nichos e ‘Underinsured’”

Claudio Quaglia, Head of Innovation, PagBank

Valquíria Rocha, Country Manager, Telefônica Corretora Brasil

Moderação: Aldo Pires, CEO, .add

Sala Rosa — Novos Negócios e MGAs

11:20 — Palestra “O Estado de MGAs no Brasil”

Pedro Pires, CEO, Split Risk Seguradora

11:45 — Painel “Arquitetura de MGAs: Viabilizando Projetos Envolvendo Tecnologia, Regulação e Soluções Complementares”

Sérgio Schwetter, Newao Insurtech

Thiago Soares, Head of Latin America, Stere.io

Gil dos Santos, Head Business, Lógica

Moderação: Marcos Kapp, CEO, Split Risk Seguradora

14:00 — Painel “Novos Desafios e Caminhos para Evolução de MGAs: Integrações e Perspectivas”

Rafael Cló, CEO, Azos

Beto Trindade, CEO, Alba Seguradora

Moderação: Weliton Costa, Business Development Director LATAM, InsureMO

14:45 — Painel “Inovação Regulatória”

Julia Lins, Diretora, Susep

Jailson Meireles, CEO, Confitec

Moderação: Anália Brum, Insurance & Legal Director, Justos

16:00 — Palestra

Marcos Paulo, CMO & Co-founder, Loovi

16:25 — Painel “Growth em Seguros: Como Escalar com Canais Digitais e Influência”

Guilherme Wroclawski, Co-Founder, Hero Seguros

Quezide Cunha, CEO, Loovi

Moderação: José Prado, CEO, Insurtech Brasil

17:10 — Painel “Estruturas de Capital e Resseguro em Novos Negócios: Como Atingir Escala sem Consumo Exagerado de Capital”

Pedro Sampaio, Client Manager, Munich Re

Danilo Soares, Diretor de Pricing, Resseguros e Atuarial, Pottencial Seguradora

Moderação: Roberto Panucci, Sócio, PSNA

Sala Azul — Tech em Seguros

11:20 — Palestra “A Revolução dos Agentes de AI”

Gabriel Purkyt, General Manager Brasil, Taktile

11:45 — Painel “A Era dos Agentes de IA no Seguro: do apoio à execução”

Gustavo Zanon, CEO, Seguralta

Franco Lamping, Chief AI Officer, 180 Seguros

Moderação: Carolina Fraidemberge, Sales Director LATAM, Taktile

14:00 — Painel “Core Systems de Seguros API-first, Composable, Cloud-Native e mais: Como Seguradoras Estão Modernizando Sistemas Legados”

Didier Lamour, CEO, Sunlight Solutions

Luis Henrique Fontes, CTO, Grupo MAG

Moderação: Dino Draghi, Founder, InsurX Brasil

14:45 — Painel “Meios de Pagamento e Seguros: Como a Inovação Impacta na Redução do Churn e na Experiência do Usuário”

Adilson Lavrador, COO, Tokio Marine

Victor Horta, Chief Product Officer, Pier Seguradora

Renato Pavelosk Migliacci, Head of Sales, Adyen

Moderação: Gustavo Leança, Director of Insurance, Capgemini

16:00 — Palestra “Como se Tornar Ágil sem Perder a Robustez Operacional e a Cultura”

Augusto Rafael, Sales Director, Guidewire

Carlos Oliva, Superintendente Sênior, Bradesco Auto e RE

16:25 — Painel “Automação Completa em Sinistros: “Touchless Claims” com IA, RPA e Integrações”

Tiago de Bortoli, Founder & CEO, Autoinsp

Rodrigo Herzog, Diretor de Sinistros Auto, Porto

Moderação: Fernando Gomes, CPO, Carbigdata

17:10 — Painel “Seguro Agro em Transformação: Desafios Climáticos, Dados e Soluções para Mitigação de Riscos”

Rodrigo Bertuccelli, Co-CEO, Now Seguros

Catia Rucco, Head of Agro Underwriting, Swiss Re

Afonso Arinos, Director Channels & Agri Insurance, Alper Seguros

Moderação: Vitor Ozaki, CEO, Picsel

Sala Laranja — Da Subscrição ao Sinistro: Tendências e Inovações

11:20 — Fireside Chat

Vinicius Schroeder, CEO e Co-founder, Brick

11:45 — Painel “Vida e Previdência na Era da IA: automação de sinistros, resgates e prevenção a fraudes”

Simone Mota, Superintendente de Operações, Brasilprev

Rafael Barroso, Superintendente Sênior, Bradesco Vida e Previdência

José Neto, Chief Risk, Compliance & Data Protection Officer, MetLife

Moderação: Vinicius Schroeder, CEO e Co-founder, Brick

14:00 — Painel “Dados em Seguros: Utilizando Fontes Tradicionais, Alternativas e IA para Scoring de Risco, Onboarding e Toda a Jornada do Seguro”

Ricardo Thomaziello, Diretor de Analytics de Crédito e Plataformas, Serasa Experian

André Calazans, Diretor de Subscrição e Sinistros, Azos Seguros

João Merlin, Diretor de Automóvel, Zurich

Moderação: Igor Zavorize, Head of Data and AI Strategy & Governance, Sompo

14:45 — Painel “Benefícios como Plataforma: Saúde, Dados e Produtividade na Nova Agenda Corporativa”

Heitor Augusto, vice-presidente comercial Saúde & Odonto, SulAmérica

Marcel Giacon, VP Comercial de Benefícios, It’sSeg – Acrisure

16:00 — Palestra “Perfil Contextual: o Elo que Falta Entre Conhecer o Cliente e Decidir Melhor”

Tatiana Sanches, VIP, FICO

16:25 — Painel “Desenvolvendo com AI, Vibe Coding, RPA: Como Testar Rápido e Acelerar a Inovação em Seguros”

Daniel de Rosa, CIO, CTO e COO da Sompo

Bruno Porte, CTTO, AXA

Ricardo Gondim, CTO, .add

Moderação: Henrique Volpi, CEO, Kakau Seguradora

17:10 — Painel “Do Back-Office à Jornada de Compra: Operação que Encanta”

Augusto Rafael, Sales Director, Guidewire

Moderação: Guilherme Ninov, CTO, Brick

Sala Roxa — Startups e Tendências

11h20 — Startup Pitch – Laços Corporativos

Renan Mentor, CEO, Laços Corporativos

11h45 — Startup Pitch – Fisify

Eliana Rubio, Head of Product – Sales, Fisify

12h15 — Startup Pitch – Nuvidio

Janu Queiroz, COO e Co-founder, Nuvidio

14h10 — Startup Pitch – Conversu

Gabriel Sares, CEO e Co-founder, Conversu

14h45 — Startup Pitch – Handle

Karim Hardane, GTM Lead, Handle

Intervalos e relacionamento

12:30 — Almoço

15:30 — Coffee break

17:55 — Happy networking