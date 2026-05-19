Odontoprev direciona 96% do CAPEX para investimentos em tecnologia e inovação em 2025

No recém-lançado Relatório de Sustentabilidade de 2025, a Companhia apresenta seu desempenho e os projetos sob as perspectivas financeira, ambiental, social e de governança – Atualmente, o ritmo do mercado é ditado por algoritmos e dados, e a dependência de processos manuais leva inevitavelmente ao atraso. Investir em tecnologia deixou de ser um diferencial e se tornou indispensável para a sobrevivência, sendo o motor que converte os investimentos atuais em margem de lucro e vantagem competitiva no futuro. Para acompanhar este dinamismo, a Odontoprev dedicou, em 2025, 96% de seu CAPEX (Capital Expenditure ou Despesas de Capital) para investimentos em inovação e tecnologia. Este é um dos destaques do Relatório de Sustentabilidade de 2025, material que detalha as ações, principais indicadores, além das premiações e êxitos alcançados pela companhia.

Os números trazidos pelo relatório comprovam a liderança da Odontoprev e como uma marca de referência nos pilares de social, ambiental e governança, principalmente entre as empresas da área da saúde. Assim como nos anos anteriores, as iniciativas continuam sendo pautadas pela agenda ESG, um direcionamento que, desde 1987, vem sendo aprimorado periodicamente e que está em constante evolução. O documento foi elaborado de forma colaborativa, com a participação de todas as áreas da companhia.

Para Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, o ano de 2025 marcou mais um avanço na trajetória de crescimento da empresa, com resultados relevantes na ampliação do acesso à saúde bucal no Brasil e a consolidação de um modelo de negócios que une cuidado, eficiência e inovação. “A companhia está focada na prospecção de novos negócios e no fortalecimento de parcerias. O crescimento dos planos PME (Pequenas e Médias Empresas) amplia o acesso aos serviços, garantindo que um número maior de indivíduos possa usufruir de cuidados odontológicos de qualidade e confiança. Ao direcionarmos nossos esforços para novas frentes, não apenas diversificamos o nosso escopo de atuação, mas nos antecipamos às exigências de um mercado em constante transformação, almejando um crescimento sustentável e saudável para a empresa”, comenta.

A tecnologia e a inovação foram alicerces centrais da estratégia. Segundo Renato Costa, CIO, CMO e CSO da companhia, “realizamos altos investimentos em tecnologia para transformar e impulsionar a experiência do cliente. A inovação está no centro da nossa operação, com o uso de inteligência artificial e ferramentas digitais avançadas que tornam o cuidado mais ágil, eficiente e alinhado às necessidades particulares de cada beneficiário. A personalização da experiência é fundamental para fortalecer o vínculo e garantir que nossa marca seja constantemente lembrada positivamente. Unindo a ampliação do acesso pelo mercado PME com a excelência tecnológica e o atendimento individualizado, estamos preparados para continuar liderando o mercado”, comenta.

:: Desempenho operacional e financeiro

Em 2025, a companhia expandiu sua base de beneficiários, ultrapassando nove milhões de vidas, com adição líquida de 339 mil vidas no ano. Esse crescimento foi impulsionado pela estratégia de ampliação no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) e pela força da marca Bradesco Dental.

A companhia atingiu R$ 550 milhões em lucro líquido e a receita operacional líquida apresentou um sólido crescimento, alcançando R$ 2,3 milhões. “Esse processo foi acompanhado de disciplina na gestão e foco permanente em eficiência operacional. Mantivemos a sinistralidade sob controle e uma estrutura de custos estável, o ano foi concluído com forte geração de caixa, dívida zero e um alto retorno para o acionista. Isso reforça nosso compromisso em gerar valor para investidores e todos os demais stakeholders”, ressalta Elsen.

Com os esforços voltados para qualidade e excelência operacional, a Odontoprev registrou um marco histórico ao se tornar a primeira operadora exclusivamente odontológica do país a conquistar o Nível 1 – Ouro do Programa de Acreditação de Operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O reconhecimento faz parte do Programa de Acreditação de Operadoras e certifica as boas práticas na gestão organizacional e em saúde.

:: Destaques no âmbito da sustentabilidade e social

As iniciativas de ESG que a companhia vem colocando em prática e seus impactos positivos em diversas camadas da população, combinados com os aspectos de distribuição de dividendos aos acionistas, colaboraram para a inclusão da Odontoprev no ano de 2025 em dois índices importantes, a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o Índice de Dividendos (IDIV) da B3.

“A agenda ambiental permanece como pilar relevante para a companhia. Reforçamos a eficiência e a responsabilidade de nossa operação, mantendo o compromisso de neutralidade de carbono e expandindo a digitalização de processos para reduzir impactos. Além disso, elevamos nossa atuação nos debates sobre mudanças climáticas, participando ativamente de eventos como a COP30, com o pré-lançamento do documentário Ondas Limpas na Estrada, ampliando a discussão sobre a responsabilidade do setor de saúde na agenda climática global”, fala Elsen.

No campo social, a Odontoprev manteve parcerias com 41 instituições e doou mais de 12 mil planos odontológicos. Ao todo, centenas de colaboradores participaram de ações voluntárias que beneficiaram diretamente mais de 500 mil pessoas e impactaram indiretamente cerca de dois milhões de brasileiros.

Entre os destaques do período, a empresa concluiu um importante projeto realizado em parceria com o UNICEF, voltado à promoção da saúde e da segurança alimentar em comunidades indígenas. A iniciativa foi encerrada com metas superadas, capacitando 839 profissionais e lideranças indígenas e impactando diretamente mais de 41 mil crianças menores de cinco anos, em diferentes regiões do país.

“Nossos resultados são impulsionados pelo impacto positivo que buscamos gerar em todas as nossas ações. Inovação, tecnologia e a busca contínua por melhorias orientam nossos projetos, visando sempre um equilíbrio sustentável nas esferas econômica, social e ambiental. Em linha com o compromisso da Odontoprev com a saúde e a igualdade social, firmamos a parceria com o UNICEF. Os resultados superaram as metas estipuladas. É um orgulho ter contribuído para um impacto sustentável e duradouro na vida dessas crianças”, ressalta Renato.

:: Reconhecimentos e premiações

Diversas iniciativas resultaram em reconhecimentos importantes em 2025. A Odontoprev foi destaque no ranking Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar em Barueri (SP) pela primeira vez, entre as melhores do setor de saúde. Além disso, a marca marcou presença pela segunda vez no ranking global Sustainable Growth da revista TIME, que avalia empresas de destaque em crescimento sustentável. Outra conquista relevante foi o Selo de Direitos Humanos e Diversidade da prefeitura de São Paulo (SP), recebido pela quarta vez consecutiva.

Entre outras premiações, foi reconhecida pela quarta vez no Prêmio 100+ Inovadoras com foco em tecnologia e inovação; venceu pela 23ª vez do prêmio Top of Mind de RH; conquistou o Prêmio Experience Awards 2025 e o Reclame Aqui, reconhecimentos que atestam a oferta de experiências excepcionais aos clientes.

“Para 2026, continuamos comprometidos em ampliar o acesso à saúde bucal, inovando para construir um sistema de cuidado cada vez mais eficiente e inclusivo”, finaliza o CEO.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com mais de nove milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.