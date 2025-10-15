CQCS Inovação & Insurtech 2025: PROAUTO, Blocx e Velox no centro do mercado

A PROAUTO, associação de proteção patrimonial com sede em Belo Horizonte (MG), será uma das apoiadoras Insurtech Premium do CQCS Insurtech & Inovação 2025, o maior evento de inovação em seguros da América Latina, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP).

A participação reforça o novo momento, que avança no ambiente regulado e amplia conexões com nomes do setor securitário. Com suas três marcas – PROAUTO, BLOCX e VELOX –, destaca sua atuação diversificada e o compromisso com a transparência e eficiência.

Fundada em 2007, a associação alia governança sólida, tecnologia e atendimento humanizado, com práticas como regulamento acessível, pagamento de indenizações em até 30 dias, rede de oficinas parceiras de referência e uso de automação de processos que aprimoram a experiência do cliente.

“Estar no CQCS Insurtech & Inovação como apoiadora Insurtech Premium é um movimento de fortalecimento, conexão e reconhecimento. Representa um novo ciclo da PROAUTO e das nossas marcas no ecossistema regulado e inovador do mercado de seguros”, destaca a diretoria da instituição.

O evento é reconhecido como um dos principais do setor, reunindo líderes de tecnologia, executivos, startups, seguradoras e investidores em uma imersão de dois dias com debates sobre transformação digital, inteligência artificial, sustentabilidade e novos modelos de negócio.

Em 2024, reuniu mais de 2,8 mil participantes, 90 marcas patrocinadoras e 150 CEOs e presidentes de grandes companhias, além de 17 keynote speakers internacionais e 53 painéis temáticos. A ExpoInsurtech contou com mais de 80 estandes e a Arena Demostage.

Foto: Leandro Costa Ramos, Presidente da Proauto

*Crédito:Carolina Lopo