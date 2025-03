Clube dos Seguradores da Bahia divulga os próximos eventos agendados em 2025

O Clube dos Seguradores da Bahia avança nas ações voltadas para os associados e anuncia os próximos eventos: dia 03 de abril, acontece um jantar de negócios com a CEO da SulAmérica, Raquel Reis, celebrando os 66 anos da entidade, no Fiesta Bahia Hotel. No dia 14 de agosto, o clube recebe José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência. E no dia 15 de outubro, promove a primeira edição do Troféu Viva a Bahia, compondo o calendário da Semana do Seguro.

“Ao me reunir com a diretoria para planejar as atividades, direcionamos o foco na qualificação e na proximidade dos executivos das seguradoras com os sócios da nossa confraria. Com a entrada da Semana do Seguro no calendário da cidade de Salvador, sentimos falta de uma iniciativa onde pudéssemos reconhecer o trabalho dos profissionais envolvidos no setor. A criação do Troféu Viva a Bahia vai contemplar as empresas, os executivos, como uma forma de homenagear quem atua para fazer a diferença, ao levar os melhores produtos e a proteção ideal para os brasileiros. Apoiamos a criação da Semana do Seguro, agradecemos todo suporte ao vereador Alberto Braga”, declarou Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.

Semana do Seguro expande para outras regiões do Nordeste

A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei 9.804/2024 e instituiu no calendário oficial do município a Semana do Seguro, de 12 a 19 de outubro. O Projeto é de autoria do Vereador Alberto Braga (Republicanos). Em Fortaleza, a iniciativa está programada para a terceira semana de maio. O Projeto de Lei 11.490/2024 é de autoria do Vereador Danilo Lopes (PSD).

A Semana do Seguro visa disseminar a cultura do seguro e gestão de riscos, estimular a divulgação e a criação de políticas públicas que comprovam maior qualidade aos serviços de seguros prestados ao consumidor e conscientizar a sociedade sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção familiar e patrimonial.

Foto: Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.