Chubb e Vivo firmam parceria para oferta de Seguro Residencial para os clientes da operadora

Parceria visa oferecer, de forma simples e ágil, produto de seguro totalmente em linha com as demandas do consumidor brasileiro. A Chubb, líder mundial em seguros, e a Vivo, líder em telecomunicações do Brasil, firmaram acordo para levar aos clientes da operadora uma oferta de seguro residencial alinhada às suas necessidades de proteção e com fácil contratação. A novidade já está disponível para contratação no app Vivo e nas cerca de 1,8 mil lojas da marca em todo o país.

O lançamento deste seguro mostra-se bastante acertado, segundo os resultados de um estudo realizado pela Chubb recentemente. Em consulta a 3.150 entrevistados, cerca de 85% dos brasileiros afirmaram ser importante contar com um seguro para proteger o patrimônio familiar contra riscos aos quais suas casas estão expostas. Apesar dessa percepção de relevância, apenas 24% afirmam ter contratado um seguro residencial.

“Estamos felizes em poder disponibilizar essa proteção aos milhões de clientes da Vivo, uma das marcas mais conhecidas no Brasil”, diz Vanessa Delly, Vice-presidente Consumer Lines da Chubb Brasil. “Buscamos aproximar os seguros das famílias brasileiras para que possam proteger seus bens e seu lar. A disseminação da cultura do seguro, proteção e estabilidade financeira é nossa prioridade e, embora tenhamos avançado, ainda há um longo caminho a percorrer e a parceria com players tão relevantes quanto a Vivo certamente ajuda a acelerar esse processo”, completa a executiva.

“A Vivo se posiciona como uma empresa de tecnologia que, além de oferecer excelente conectividade, presta serviços em outras áreas, como é o caso das soluções financeiras que oferecemos sob a marca Vivo Pay. Nosso portfólio diversificado vai de empréstimo pessoal a consórcio de celular, passando por antecipação de FGTS, parcela PIX e seguros para celular e tablet. A parceria com a Chubb é estratégica para complementar e ampliar nossa oferta em um segmento tão estratégico, no qual registramos receitas de R$ 461 milhões em 2024, evolução de 14,5% na comparação anual”, afirma Leandro Coelho, diretor da Fintech da Vivo.

Desenhados em parceria pelas equipes da Vivo e da Chubb, os planos de Seguro Residencial foram concebidos considerando as necessidades e especificidades dos perfis de clientes da operadora. Entre as soluções agregadas às apólices estão coberturas voltadas a atender as demandas do brasileiro. A concepção do seguro e toda sua operacionalização, do processo de disponibilização da oferta nos canais da Vivo, passando pela contração e envio de apólices, até o atendimento a sinistros, foram viabilizados graças ao Chubb Studio, plataforma de integração tecnológica da Chubb que permite a oferta de seguros de forma ágil e segura por parceiros da companhia em suas próprias plataformas.

Pesquisa: Segurança e Proteção: O que os latino-americanos protegem em suas casas”

O estudo “Segurança e Proteção: O que os latino-americanos protegem em suas casas”, realizado pela Chubb, revelou que, ao serem questionados sobre o que mais desejam proteger em suas residências, 55% dos brasileiros apontaram os documentos pessoais como principal preocupação, seguidos da proteção da estrutura e construção (50%), equipamentos eletrônicos (42%) e eletrodomésticos (39%). No entanto, no momento de contratar um Seguro Residencial, as prioridades mudam: a proteção da estrutura e da construção se torna a principal consideração para 78% dos entrevistados. O estudo também indicou que, para 85% dos brasileiros, um seguro existe para proteger contra os riscos aos quais as residências estão expostas. No entanto, apenas 24% afirmam ter contratado um seguro residencial.

Receios em deixar a residência quando viaja

O estudo também abordou o receio das pessoas ao deixar suas residências sozinhas, seja por conta de viagens de férias ou a trabalho. Aproximadamente 60% dos entrevistados se disseram “muito preocupados” ou “bastante preocupados” com o tema. Quanto às estratégias que os brasileiros utilizam para proteger suas residências, 64% confiam a segurança a terceiros, 32% instalaram câmeras de segurança e apenas 18% optaram por contratar um seguro para sua casa enquanto estão viajando.

Metodologia

Os resultados se baseiam em uma pesquisa online quantitativa com entrevistados maiores de 18 anos, acesso à internet e previamente registrados, realizada pela Artool SPA. A pesquisa foi aplicada na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru e Porto Rico, totalizando 3.150 participantes (350 pessoas por país), gerando uma margem de erro de cerca de 1,7%, considerando a máxima variação e um nível de confiança de 95%, simulando uma amostra probabilística.

Uma opção para cada necessidade

O cliente Vivo pode escolher entre três tipos de seguro residencial, todos com acesso a serviços de assistência 24 horas, incluindo chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro. O seguro é pago em parcelas mensais, cobradas na fatura do serviço de telecomunicações. A contratação é feita de forma rápida e fácil, pelo aplicativo Vivo, na aba Vivo Pay.

O plano Proteção Essencial, o mais acessível – R$ 13,90/mês -, é ideal para imóveis de até 49 metros quadrados e atende às demandas dos proprietários de apartamentos compactos, que chegaram para ficar nos grandes centros urbanos do país. Oferece cobertura contra incêndio, perda de aluguel, danos elétricos e de roubo e furto qualificado.

O plano Proteção Padrão foi desenhado para imóveis de, aproximadamente, 50 a 100 metros quadrados e oferece as mesmas coberturas, mas com limites de indenização maiores. Sua mensalidade é R$34,90/mês.

O plano Proteção Completa, concebido para imóveis com mais de 100 metros quadrados, garante até R$ 1 milhão na cobertura de incêndio, R$ 100 mil para cobertura de vendaval e R$ 50 mil para perda de aluguel, além de R$ 5 mil para danos elétricos e o mesmo valor para roubo e furto qualificado. Na lista de serviços de assistência 24 horas, os segurados desta última opção contam também com reparo de eletrodomésticos e de aparelhos de ar-condicionado. O valor deste plano é R$85,90/mês.

Sobre a Chubb

A Chubb é líder mundial em seguros. Com operações em 54 países e territórios, oferece seguros comerciais e de propriedade, além de seguros contra acidentes pessoais e de saúde complementar, resseguros e seguros de vida para uma ampla gama de clientes. A empresa também se destaca por sua extensa gama de produtos e serviços, ampla capacidade de distribuição, excepcional solidez financeira e operações locais em todo o mundo. A empresa-mãe, Chubb Limited, é listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e faz parte do índice S&P 500. A empresa emprega aproximadamente 43.000 pessoas globalmente. Informações adicionais podem ser encontradas em: www.chubb.com/br-pt. Siga-nos em nossas redes: https://www.linkedin.com/company/chubb | @Chubb_Seguros | ChubbLatam

Sobre a Vivo

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País, com mais de 116,1 milhões de acessos (4T24) e tem como propósito “Digitalizar para Aproximar”. A Vivo é um hub digital, facilitando o acesso de seus clientes a serviços em diferentes áreas, como entretenimento, esportes, segurança digital, finanças, saúde e educação. Atua na prestação de serviços de telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio de produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B. No segmento móvel, a Vivo tem 102,3 milhões de acessos e responde pela maior participação de mercado do segmento (38,8%) no País, de acordo com resultados do balanço trimestral (4T24). Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de uma transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos seus serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Há 25 anos no Brasil, a Fundação Telefônica Vivo é um dos principais pilares de responsabilidade social no conceito ESG da Vivo. Com foco em educação na escola pública, contribui com o desenvolvimento e inclusão digital de estudantes e educadores por meio de projetos que estimulam novas oportunidades de ensino e aprendizagem.

Foto: Vanessa Delly, Vice-presidente Consumer Lines da Chubb Brasil