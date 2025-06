CCPSegNews lança novos cursos de LGPD em Contratos de Seguros e de Seguros Aeronáuticos!

Os dois cursos estão sendo oferecidos através de mais uma parceria com a advogada Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette, a qual tem vasta experiência no mercado de seguros com foco no Direito do Seguro e de Seguros Aeronáuticos. Confira as datas para se programar. Mais informações sobre o conteúdo dos programas e inscrições através do WhatsApp 11 934157357 ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette:

OAB/SP 317.451, graduada pela Universidade Santa Cecília em 2010, pós-graduada em Direito Contratual pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, pós-graduada em Mediação, Negociação e Arbitragem pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Empresarial pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Constitucional pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Lei de Proteção de Dados pela Faculdade Legale, pós-graduanda em advocacia extrajudicial, mestranda em Resolução de Conflitos pela Universidade Del Atlântico – Espanha, docente do Centro de Capacitação Profissional SegNews e do Centro de Estudos em Direito e Negócios – CEDIN, autora de livros e artigos jurídicos. Membro da Comissão de Estudos de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Práticas Colaborativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo nos triênios 2016/2018 e 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2016/2018. Membro da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2023/2025. Membro da APDADOS .

CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS

Data: 22 e 24 de Julho de 2025 – Das 19h00 ás 21h00

Carga Horária: 04 Horas – Plataforma GoogleMeet

Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

CURSO BÁSICO EAD DE SEGUROS AERONÁUTICOS

Data: 19 e 21 de Agosto de 2025 – Das 19h00 ás 21h00

Carga Horária: 04 Horas – Plataforma GoogleMeet

Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette