Bradesco Saúde é eleito pelo quinto ano consecutivo o melhor plano de saúde pelos cariocas

Leitores da Veja Rio apontaram a operadora como 1º lugar no prêmio “Os Mais Amados do Rio”

A Bradesco Saúde conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria Plano de Saúde da pesquisa “Os Mais Amados do Rio”, promovida pela revista Veja Rio. Por meio da plataforma MindMiners, a publicação ouviu 10 mil pessoas, entre janeiro e fevereiro, para definir os vencedores de diversas categorias.

“Estar, desde 2021, figurando em primeiro lugar na categoria Plano de Saúde do prêmio ‘Os Mais Amados do Rio’ tem um significado muito especial para a Bradesco Saúde. Somos uma empresa que nasceu e possui sede no Rio há mais de 40 anos. Esse reconhecimento, que é resultado da escolha dos cariocas, reafirma o impacto positivo dos nossos produtos e serviços na vida das pessoas”, comemora Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde, que representou a operadora na cerimônia de reconhecimento.

A Bradesco Saúde atende, aproximadamente, 700 mil beneficiários no estado do Rio de Janeiro, o que representa cerca de 18% da sua base em todo o país. No último ano, o destaque no mercado fluminense ficou por conta do desempenho do segmento de pequenas e médicas empresas (PMEs), com crescimento de 5,6% no número de segurados.

A operadora oferece planos diversificados no estado do Rio, para todos os perfis de empresas. Esses produtos contam com uma rede referenciada de hospitais, clínicas, consultórios médicos e laboratórios reconhecidos pela população carioca pela credibilidade e pela qualidade do atendimento, de acordo com a necessidade do cliente, além do atendimento por telemedicina, proporcionando comodidade ao segurado no acesso aos cuidados com a saúde.

Na região metropolitana do Rio, os beneficiários da Bradesco Saúde contam, ainda, com a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que atua no modelo preventivo de Atenção Primária à Saúde (APS), com unidades no Centro, Botafogo, Méier, Barra da Tijuca e Niterói.

Foto: Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde,