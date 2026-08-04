Promoção vale para viagens internacionais com embarques até 31/03/2027, na modalidade Múltiplas Viagens Anuais com coberturas de US$ 150 mil, US$ 250 mil e US$ 1 milhão – A Assist Card – multinacional de assistência integral ao viajante – lança uma campanha especial para o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto. Até 14 de agosto, quem contratar um plano anual de Múltiplas Viagens ganhará um segundo seguro grátis. A promoção é válida para os planos com cobertura médica de US$ 150 mil, US$ 250 mil e US$ 1 milhão e viagens iniciadas até 31 de março de 2027.

“Para nossos passageiros, a campanha 2×1 é mais importante do que a Black Friday. É o momento que todos esperam para renovar seus seguros anuais ou contratar novos planos. Do ponto de vista financeiro, é a melhor oportunidade para adquirir produtos com preços imbatíveis. Afinal, não é todo dia que se pode comprar um seguro e ganhar outro grátis”, afirma Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil. “Para agências e corretoras, é o período ideal para incrementar a venda do seguro-viagem e garantir uma remuneração acima da média.”

Com o Plano Multi-Trip, o segurado pode realizar quantas viagens internacionais desejar ao longo de um ano, permanecendo sempre coberto. A única limitação é que cada viagem não pode exceder 30 dias consecutivos fora do Brasil. Além da cobertura contratada, os viajantes contam com assistência 24 horas em português e acesso a salas VIP nos planos 250 e 1M, proporcionando ainda mais conforto e tranquilidade durante toda a viagem.

Sobre a Assist Card

A Assist Card, membro do grupo Starr, é uma organização dedicada a fornecer assistência integral ao viajante. Desde 1972, espalhou-se pelos cinco continentes. Possui 51 escritórios de atendimento ao viajante interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade às 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana e com comunicação multilíngue. Possui uma ampla rede de prestadores ao redor do mundo e tem a capacidade de fornecer soluções e resposta imediata em mais de 190 países, resolvendo desde uma simples consulta médica até eventos mais complexos como um translado sanitário, localização de bagagem, reserva de voos, entre outros serviços. SEGURO VIAGEM

Foto: Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil