Grupo Bradesco Seguros participa da Expert XP 2026 e reforça relacionamento com o mercado

Companhia recebeu clientes e assessores de investimentos em estande dedicado ao diálogo sobre planejamento financeiro e proteção – O Grupo Bradesco Seguros participou da Expert XP 2026, um dos principais eventos do mercado financeiro brasileiro, realizado entre os dias 23 e 25 de julho, em São Paulo. Representada pela Bradesco Vida e Previdência, a companhia recebeu clientes, parceiros, assessores de investimentos e profissionais do setor em um estande concebido para fortalecer o relacionamento com seus diferentes público se apresentar soluções voltadas ao planejamento financeiro.

“A Expert XP se consolidou como um importante espaço de diálogo sobre a evolução do mercado financeiro e as necessidades dos investidores. Para o Grupo Bradesco Seguros, participar desse encontro reforça nossa proximidade com clientes, parceiros e assessores, além de ampliar as oportunidades de compartilhar conhecimento e acompanhar as transformações que impulsionam o setor”, afirma Ney Ferraz Dias, CEO da Bradseg.

Ao longo dos três dias de evento, a equipe comercial da Bradesco Vida e Previdência promoveu encontros com clientes e parceiros, apresentando seu portfólio de soluções e fortalecendo o relacionamento com assessores de investimentos e demais participantes da Expert XP.

“Nossa participação reforça o compromisso de contribuirmos para a disseminação da cultura do planejamento financeiro. Esses encontros também nos permitem compreender, cada vez mais de perto, as demandas de quem busca soluções para construir um futuro financeiro mais seguro, além de apresentar como nosso portfólio completo pode apoiar diferentes momentos da vida”, destaca Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.