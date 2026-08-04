Receita da Bradsaúde cresce 11% no segundo trimestre do ano, alcançando R$ 14 bi

Adições líquidas de 229 mil vidas no segundo trimestre de 2026 (2T26), das quais 99 mil em planos médico-hospitalares e 130 mil em planos odontológicos, elevam total de beneficiários da Bradsaúde para 13,6 milhões. Durante o primeiro semestre (6M26) do ano, a Bradsaúde conquistou 423 mil novos beneficiários.

Receitas totais cresceram 11% no 2T26 (R$ 13,9 bilhões) e 10% em 6M26 (R$ 27,3 bilhões).

Sinistralidade consolidada de 83,3% no 2T26 e estável em 81,4% no semestre.

Lucro líquido aumentou 25% no 2T26 (R$ 1,1 bilhão) e cresceu 28% no 6M26 (R$ 2,4 bilhões).

Bradsaúde encerra o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido reforçando trajetória de crescimento, assim como no semestre, impulsionado, principalmente, pelo desempenho dos planos médico-hospitalares. Houve, também, aumento da participação do resultado da Atlântica Hospitais, que atingiu R$64 milhões, alta de 312% no 2T26, passando de 2% para 6% do lucro consolidado.

As receitas totais somaram R$ 13,9 bilhões no 2T26 (+11% vs. 2T25) e R$ 27 bilhões em 6M26 (+10% vs. 6M25), demonstrando incremento relevanteem relação aos períodos comparados.

Já o resultado das operações registrou crescimento de 13,6% (6M26), alinhado aos objetivos estabelecidos para o exercício.

A estabilidade na sinistralidade e a performance do resultado financeiro reforçam a consistência da operação, lastreada em ativos financeiros que alcançaram R$ 30 bilhões no 2T26 (+8,7% vs. 2T25).

Os números revelam uma estrutura de capital sólida, voltada para o crescimento, com diversificação estratégica e geração consistente de retorno aos acionistas.

Ao final de junho, a Bradsaúde registrou 13,6 milhões de beneficiários, em todo o Brasil, sendo 4,1 milhões de vidas em planos de saúde e 9,5milhões em planos dentais. No trimestre, houve adição líquida de 229 mil novos clientes, dos quais 99 mil em Saúde e 130 mil no Dental. Já no semestre, a adição líquida total foi de 423 mil vidas.

Pela primeira vez, o segmento estratégico de pequenas e médias empresas (PME) – de pessoas jurídicas com até 199 vidas – superou três milhões de beneficiários, com crescimento tanto na carteira Saúde quanto no segmento Odontológico. Houve adição de 288 mil vidas PME (184 mil no dental e 104 mil na saúde), na comparação 2T26 vs. 2T25.

Outro indicador operacional relevante é a ampliação em 33% (2T26 vs. 2T25) da capacidade total de leitos (de 3.075 para 4.101 leitos), disponíveis e contratados, nos hospitais que integram o ecossistema da Bradsaúde.

Bradesco Saúde

A Bradesco Saúde anunciou, em abril, a chegada do plano Efetivo Plus ao Paraná, fortalecendo sua presença no estado. Com abrangência nacional, o produto atende empresas de diferentes perfis, a partir de três vidas, combinando qualidade assistencial, ampla cobertura e custo-benefício atrativo. A companhia lançou, ainda, o Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista, voltado principalmente ao segmento SPG, de 3 a 199 vidas, mas também disponível para o Empresarial (acima de 200 vidas). O plano abrange cerca de 20 municípios, com destaque para Bauru e Marília.

Odontoprev

A execução da estratégia de longo prazo prossegue, capturando maior valor agregado no segmento estratégico de PME, com tíquete premium em relaçãoao mercado, potencializado principalmente através da marca Bradesco Dental, em nicho de mercado de menor competição e margens superiores à indústria.

Houve adição líquida de 184 mil novas vidas PME nos últimos doze meses, totalizando 1,9 milhão de beneficiários no segmento, onde a marca Bradesco Dental representa 82% desta carteira.

Atlântica Hospitais e Participações

A Atlântica D’Or, parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, anunciou a construção de um novo hospital em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com previsão de 180 leitos, a décima unidade da rede ampliará a oferta de assistência médico-hospitalar de alta qualidade na capital fluminense, reforçando a estratégia de expansão da rede.

Além disso, o Grupo Santa, no qual a Atlântica Hospitais detém participação societária de 20%, chegou ao Estado de São Paulo com a inauguração do Hospital Santa Lúcia Bauru, voltado à alta complexidade, com mais de 170 leitos e uma linha completa de cuidados que integra pronto-atendimento e mais de 40 especialidades médicas, além de diferentes áreas de atendimento.

Meu Doutor Novamed

A rede de clínicas Meu Doutor Novamed estendeu ao público geral o atendimento da unidade Itapeva, localizada no prédio do Grupo Bradesco Seguros, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. É a 40ª em operação, juntando-se às 22 abertas ao público e às 18 no modelo in company – a nova unidade opera em ambos os formatos.