Alper apresenta solução exclusiva para avicultura durante evento no Mato Grosso do Sul

Empresa líder no segmento de seguro agro destaca solução inovadora que protege mais de 10 mil propriedades rurais em todo o Brasil – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, leva sua expertise no mercado de seguro agro durante o AVIMASUL, evento que reúne os principais nomes do setor no Mato Grosso do Sul. Com um produto pioneiro e exclusivo no Brasil, a corretora protege atualmente mais de 10 mil propriedades rurais especializadas na produção de aves para frigoríficos.

O seguro desenvolvido pela Alper é o único no mercado brasileiro que oferece cobertura para mortalidade de aves por falta de energia elétrica, problema que representa o risco mais comum e grave para os produtores. A solução se destaca em um cenário onde aproximadamente 95% das apólices contratadas, com base em auditorias internas, são construídas de forma inadequada, sem cobrir os principais riscos do setor.

“Identificamos uma necessidade crítica no mercado avícola e desenvolvemos uma solução que preenche essa lacuna. Nosso produto não apenas protege as estruturas físicas, mas garante a continuidade do negócio mesmo após eventos adversos que resultam em mortalidade das aves”, explica Giovanni Balen, Diretor Comercial Agronegócios da Alper Seguros.

O executivo ressalta que a corretora foi pioneira nesse tipo de apólice, e hoje mantém mais de 7 mil aviários protegidos. Grandes grupos do setor contam com as soluções da Alper para proteger suas operações e de seus integrados.

A estrutura do seguro foi pensada considerando as particularidades de cada região produtora. Em Santa Catarina, especialmente próximo à fronteira com a Argentina, os principais riscos são vendavais e granizo. No Paraná, predominam os danos elétricos e falta de energia. Já em Goiás, os produtores enfrentam mais problemas com incêndios e danos elétricos. Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também apresentam desafios específicos que são contemplados na apólice.

“Os eventos climáticos estão cada vez mais imprevisíveis e intensos. As chuvas que atingiram o Sul do país no ano passado demonstraram como uma proteção adequada faz diferença na capacidade de recuperação dos produtores”, afirma Giovanni Balen, Diretor Comercial Agronegócios da Alper Seguros.

A apólice da Alper não possui sublimites por tipo de cobertura e inclui proteção para equipamentos essenciais como geradores, placas solares e bombas de poço. Além disso, oferece franquias lineares e possibilidade de indenização por lucros cessantes durante o período de reconstrução. Um diferencial importante é o modelo de indenização com preço de plataforma: em caso de sinistro, o valor pago equivale ao da ave pronta para abate, independentemente da idade em que ocorreu a perda, o que garante maior segurança financeira ao produtor.

André Lins, vice-presidente de Agro da Alper Seguros, destaca ainda o modelo de negócio predominante no setor: “Os principais frigoríficos do país costumam contratar o seguro para 100% dos aviários em sua cadeia produtiva. Em alguns casos, o custo é repassado para o produtor, em outros, o frigorífico arca integralmente com a proteção”.

Lins ressalta que a perda da estrutura para alojamento das aves representa um grande prejuízo não apenas para o produtor individual, mas para toda a cadeia produtiva, o que torna ainda mais importante a proteção adequada. “Desenvolvemos este produto pensando na sustentabilidade de todo o setor avícola brasileiro, que é referência mundial em produtividade e qualidade”, conclui.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.