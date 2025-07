Allianz Brasil supera R$ 1 bilhão em prêmios em maio e bate recorde mensal

Maio representou um momento histórico para a Allianz Brasil: pela primeira vez, a companhia superou a marca de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos em um único mês. O forte desempenho é resultado direto do projeto de transformação e aceleração que vem sendo conduzido desde 2024, quando a empresa completou 120 anos de atuação no país. “Essa transformação envolve toda a nossa organização e tem como foco crescimento sustentável, excelência operacional, governança sólida e investimentos em pessoas e tecnologia”, diz Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil.

1º quadrimestre marca crescimento expressivo e ganho de participação

A companhia ultrapassou R$ 3,4 bilhões em prêmios no acumulado de janeiro a abril de 2025, segundo dados recentemente divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). O volume representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2024, resultado 14% acima da média do mercado. Esse avanço foi impulsionado por aumentos de dois dígitos em todos os segmentos de negócios, ficando, portanto, acima do desempenho geral do setor.

No ramo de Automóvel, principal linha de atuação da Allianz, o crescimento foi de 19%, superando em 13 pontos percentuais o setor, com ampliação do market share em 1,4 p.p. (de 11,4% para 12,8%). A evolução está ligada à ampliação da carteira, com 260 mil veículos a mais segurados nos últimos 12 meses, alcançando 2,6 milhões.

Também se destacam o seguro Agrícola, com elevação acima de 80% e conquista da segunda posição no mercado, e a carteira de Condomínio, que avançou 65%, ampliando o market share em 5 p.p. (de 25% para 30%).

Diversificação impulsiona os resultados

Segundo Eduard Folch, além do projeto de transformação e aceleração, o crescimento histórico da Allianz Brasil está ligado à estratégia de diversificação da companhia, atualmente estruturada em três pilares: produtos, canais e presença geográfica. “Seguimos com o Automóvel como nosso principal ramo, mas temos ampliado significativamente os demais segmentos em nosso portfólio”, avalia, destacando que a seguradora também vem avançando em estados fora do eixo tradicional do setor. “Assim, consolidamos a nossa presença nos grandes centros, ao mesmo tempo em que expandimos a atuação para mercados emergentes.”

Como parte da estratégia de expansão, o presidente da Allianz explica que a seguradora passou a operar com canais complementares de distribuição, visando ampliar a sua capilaridade. “Temos que estar onde o consumidor está. Essa medida é fundamental para atingirmos perfis variados de clientes e estarmos presentes em diferentes regiões e contextos, ampliando a nossa cobertura operacional, além de melhorarmos a experiência do consumidor”, justifica o executivo. Com múltiplos pontos de contato, ele também afirma que a companhia consegue se adaptar mais rapidamente às mudanças do mercado e oferecer conveniência e acessibilidade, o que fortalece a competitividade e impulsiona o crescimento sustentável. “No entanto, o corretor, parceiro histórico e estratégico da Allianz, permanece como o nosso principal canal de distribuição e continuará sendo peça-chave na nossa atuação”, frisou.

Perspectivas 2025–2027

Até o final deste ano, a Allianz Brasil projeta avanço de dois dígitos. A estratégia está centrada em desenvolvimento sustentável, eficiência de capital, melhoria de margens, controle de despesas, redução de sinistros e diversificação dos negócios, impulsionada por tecnologia, escalabilidade e liderança de pessoas. Esses são pilares fundamentais no processo de aceleração e transformação da companhia, que traça metas ambiciosas até 2027.

“Estamos focados em rentabilidade nas linhas de seguros Auto e Patrimoniais, sempre buscando excelência técnica, oportunidades de mercado e parcerias, flexibilização de ofertas e digitalização de serviços”, explica o CFO da Allianz Seguros, Andreas Kerl. Para a linha de Pessoas, os novos produtos e ofertas sustentam a expectativa de continuidade do bom desempenho observado em 2024, especialmente nos seguros de Vida Coletivos. No segmento Corporativo, Andreas destaca que a ampliação do portfólio no seguro Rural e o reposicionamento estratégico da companhia, por meio da Allianz Commercial, também estão alinhados à estratégia de expansão.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros_cred. Arnaldo Kikuti