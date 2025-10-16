Allianz anuncia novo diretor Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo

No dia 15 de outubro, Cesar Hartmann assume o cargo de diretor Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora dos naming rights do Allianz Parque. O executivo possui mais de 30 anos de experiência na área Comercial, incluindo a formação e a gestão de equipes, com atuação em diversos estados brasileiros

“A chegada de Cesar acontece em um momento de forte aceleração da Allianz e reforça o investimento contínuo da companhia em lideranças com ampla experiência. Essa movimentação se conecta diretamente à relevância econômica do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, estados estratégicos para os nossos negócios, com economias sólidas e setores essenciais como energia, portos, comércio e serviços. Estamos certos de que a sua atuação contribuirá para consolidar ainda mais a presença da Allianz nessas regiões”, destaca Nelson Veiga, diretor Executivo Comercial da Allianz Seguros.

Cesar Hartmann é graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Gestão Estratégica, pela Universidade Federal do Paraná; em Gestão de Negócios, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, atualmente, cursa Formação Executiva e Competências para C-Level na Fundação Instituto de Administração (FIA). Ao longo de sua carreira, atuou nos bancos Bradesco e HSBC. “Agora, fazer parte da Allianz é motivo de orgulho e entusiasmo. “Chego com o compromisso de fortalecer as equipes locais e estreitar ainda mais a relação da companhia com os corretores e assessorias, apoiando o crescimento conjunto e a oferta de soluções que façam a diferença para os clientes”, afirma Cesar.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Cesar Hartmann, diretor Comercial do Rio de Janeiro e Espírito Santo da Allianz Seguros_créd.divulgação