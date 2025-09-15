AECOR-RJ é contra a transferência da Susep para Brasília

A Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ) apoia o Projeto de Decreto Legislativo do deputado federal Hugo Leal (PDS/RJ) que susta a aplicação e os efeitos do Decreto 12.616/25, o qual transfere a sede e foro da SUSEP do Rio de Janeiro para Brasília, o que, segundo o parlamentar, é um erro do Governo Federal. Ele elenca várias razões, incluindo os aspectos institucionais, históricos e a tradição regulatória do Rio de Janeiro.

Capital do seguro -Para Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ, o Rio de Janeiro sempre foi a capital do seguro no Brasil.

“As maiores instituições do mercado de seguros estão aqui. Ficam no Rio a Fenacor, a CNseg e suas filiadas FenaPrevi, FenaSaúde, FenSeg e FenaCap, a Escola de Negócios e Seguros também nasceu aqui, enfim, as entidades que regulam e normatizam o mercado segurador estão sediadas na cidade. Sem falar que algumas das principais seguradoras ainda mantém as suas matrizes no Rio. Também resseguradoras e entidades de previdência complementar. Transferir a Susep para Brasília vai transformar ainda mais a autarquia numa instituição política, pois os técnicos, os profissionais experientes, a mão de obra qualificada e consolidada atuarial, de direito securitário e regulação estão no Rio”, esclarece o diretor da AECOR-RJ.

Perda de postos de trabalho – Jayme acredita que isso também causará um maior esvaziamento da cidade com a perda de postos de trabalho diretos e indiretos, enfraquecendo o setor de serviços que é tão importante de maneira geral e, particularmente, o mercado de seguros, que teria sua fiscalização fragilizada até que os quadros operacionais voltassem a ser montados. “Por essas e outras razões, a AECOR-RJ está apoiando o projeto do deputado Hugo Leal e vamos fazer chegar até ele esse apoio”, afirma Jayme Torres.

Sobre a AECOR-RJ

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.