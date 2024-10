Seguro pra Viver: Sancor comemora o mês do corretor com torneio de Beach Tennis

Com um torneio de beach tennis, a Sancor Seguros celebrou o Mês do Corretor de Seguros. A edição especial do Seguro Pra Viver, movimento que promove saúde e bem-estar, reuniu corretores, colaboradores e seus familiares no dia 26 de outubro, em Maringá (PR), proporcionando um dia de integração e relacionamento.

Durante o evento, os participantes competiram com entusiasmo; a Sancor Seguros ofereceu premiações em dinheiro de R$ 1.000,00 para o primeiro lugar, R$ 800,00 para o segundo e R$ 700,00 para o terceiro. Ao final das partidas, todos puderam relaxar e aproveitar um churrasco, celebrando a união e o esforço pelo desenvolvimento do setor.

As inscrições se encerraram no dia 23 de outubro, com uma excelente adesão de corretores e suas equipes. O torneio não só reforçou o compromisso da empresa com o bem-estar e valorização dos profissionais da área, como também a importância de momentos de lazer que fortalecem os laços com seus parceiros.

A dupla campeã, da RE9VE Corretora, parabeniza a companhia por promover o evento e comenta a sensação de ganhar pela primeira vez um torneio de beach tennis. “Muito bem-organizado! Parabéns para a Sancor… pela proatividade de reunir corretores e fazer esse tipo de evento!” diz Pedro Ardenghi.

Segundo os executivos da Sancor, o “Seguro Pra Viver” foi um sucesso, consolidando novamente a parceria entre a seguradora e seus corretores. Ao promover um evento que celebra a vida, a saúde e o trabalho em equipe, a empresa demonstra seu reconhecimento e gratidão por todos que contribuem para seu crescimento.