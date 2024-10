Para celebrar 120 anos no Brasil, Allianz sorteia ingressos para show com ícones da música nacional – Edição especial do “Bora pro Show” vai presentear clientes e antigos clientes para comemorarem juntos no espetáculo de Caetano & Bethânia – Em comemoração aos seus 120 anos de atuação no Brasil, a Allianz Seguros vai realizar uma ação especial da sua já tradicional campanha “Bora pro Show” e sortear 30 pares de ingressos para um dos encontros mais aguardados da MPB: Caetano & Bethânia.

E, desta vez, para tornar a celebração ainda mais memorável, além dos atuais clientes, a oportunidade será estendida também para quem já foi cliente da companhia. “Queremos celebrar a trajetória de sucesso da Allianz no Brasil, construída em parceria com corretores e prestadores de serviço, para entregarmos sempre o melhor serviço para nossos clientes. Para comemorar esta data tão significativa, nada melhor do que marcarmos este momento com um show imperdível, com dois dos maiores ícones da música brasileira, que representam o talento, a cultura e a diversidade deste país. Esta é a nossa forma de agradecer aos nossos clientes que fizeram parte desta história centenária”, afirma Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros.

Como participar

As inscrições para o “Bora pro Show – Edição Especial 120 anos Caetano & Bethânia” estão abertas até 4 de novembro. Podem participar segurados e antigos clientes, que tiveram apólices da Allianz no período de 7 de novembro de 2019 a 4 de novembro de 2024, para os seguintes produtos: Acidentes Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual.

A pessoa deve realizar a inscrição no site da promoção e cadastrar a apólice do seguro Allianz do qual é ou foi cliente, no período mencionado. Cada pessoa receberá um número da sorte por apólice cadastrada. Ou seja, se você é ou foi cliente da Allianz, em mais de uma apólice de seguro, as suas chances de ser sorteado aumentam, ficando limitado a 3 (três) números da sorte para cada tipo de produto participante. O sorteio será realizado dia 6 de novembro. Consulte aqui o regulamento.

A Allianz sorteará 30 (trinta) pares de ingressos, setor cadeira inferior, para a apresentação de Caetano & Bethânia no dia 15 de dezembro.

“Poder oferecer a oportunidade de vivenciar um grande espetáculo no Allianz Parque para clientes e ex-clientes que fazem ou já fizeram parte da nossa trajetória no Brasil é motivo de grande alegria para a Allianz. O fato de o show reunir dois dos artistas mais renomados e queridos pelo público brasileiro nos enche de orgulho. A campanha ‘Bora pro Show’ tem sido um sucesso, proporcionando momentos inesquecíveis ao longo do último ano, e estamos confiantes de que este evento será mais um marco significativo em nossa história. Trata-se de um benefício exclusivo da Allianz, já que o Allianz Parque é um diferencial proprietário da marca. Com isso, oferecemos muito mais do que uma simples promoção: entregamos bem-estar aos nossos clientes, para que eles possam viver o melhor da vida”, afirma Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz.

Os shows de Caetano & Bethânia tiveram início em agosto e seguem até dezembro, passando por 10 cidades brasileiras. Com mais de 300 mil ingressos vendidos, já é considerada a maior turnê nacional do ano, que celebra mais de 60 anos de dedicação dos irmãos à música popular.

Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 16, Pinheiros, São Paulo – CEP: 05425-000. Processos SUSEP nº 15414.002901.2007/26 (Acidentes Individual), 15414.900597/2017-56 (Agrícola Cultivo), 15414.004732/2004-16 (Agrícola Equipamentos), 15414.002216/2004-57 (Automóvel, Moto e Caminhão), 15414.900340/2018-85 (Empresa PME), 15414.004661/2004-51 (Riscos Diversos Equipamentos), 15414.100898/2004-62 (Residência) e 15414.001289/2007-74 (Vida Individual). Consulte as Condições Gerais, assim como os planos de assistência 24h, serviços e abrangência do seguro no site www.allianz.com.br.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco.

Algumas coberturas e serviços possuem restrições, carência e limites diferenciados. Para saber todos os detalhes e conhecer a lista completa consulte o Manual do Segurado/Condições Gerais. Linha Direta Allianz Seguros: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (demais regiões). SAC (24 horas): 08000 115 215. Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239.

A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.