AECOR-RJ organiza reunião para discutir sobre comissões que Unimed Rio e Golden Cross devem a corretores de seguros

Entidade ressalta a importância da presença dos interessados no encontro,que terá a presença de um advogado trabalhista – Promovida pela Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), acontece na próxima quarta-feira, dia 30/10, às 10 horas, na sede da West Assessoria e Serviços Técnicos de Seguros, no Centro do Rio, uma reunião entre corretores de seguros e o advogado trabalhista Marcus Borges. “O objetivo da reunião é esclarecer todas as dúvidas dos corretores de seguros sobre os eventuais procedimentos legais possíveis em relação as comissões que as empresas Unimed Rio e Golden Cross estão devendo a esses profissionais há quase um ano. O comparecimento de todos os interessados é de extrema importância para entendimento completo do caso e para defesa dos seus direitos “, enfatiza Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ.

Para participar da reunião, os interessados devem entrar em contato com Marcele pelo telefone (21)98181-2912. As vagas são limitadas.

Serviço:

Reunião promovida pela AECOR-RJ para discutir sobre comissões devidas pela Unimed Rio e Golden Cross a corretores de seguros

Data: quarta-feira, 30/10

Hora: 10h

Local: West Assessoria e Serviços Técnicos de Seguros – Rua da Quitanda, 159, 6º andar – Centro do Rio

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas. O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Jayme Torres- diretor da AECOR