AXA no Brasil concorre ao Prêmio Reclame AQUI 2024

Empresa se destaca entre as finalistas e celebra os avanços no atendimento ao cliente, com foco em inovação e satisfação – A AXA no Brasil está entre as 1.684 finalistas do Prêmio Reclame AQUI 2024, selecionada entre mais de 2,1 mil empresas inscritas na premiação que destaca as que se diferenciam pela excelência no atendimento ao cliente. A votação segue aberta até o dia 31 de outubro. Essa indicação é fruto do trabalho voltado para oferecer uma experiência de atendimento de qualidade, centrada nas necessidades dos segurados e corretores. Na AXA, o cliente é o ponto de partida para inovações e aprimoramentos, com uma estratégia de atendimento que privilegia soluções ágeis e eficazes, adaptadas às demandas reais do segurado.

Danielle Titton Fagaraz, Diretora Comercial Digital, Marketing e Clientes da AXA no Brasil, destaca: “Estamos em constante evolução dos nossos processos de atendimento, em busca da excelência. Temos uma escuta ativa para nossos clientes, buscando transformar feedbacks em melhorias. Tenho certeza que só o fato de estarmos concorrendo ao Prêmio já é um reconhecimento importante ao trabalho de marca que estamos fazendo e em linha com as nossas entregas”.

Com a votação chegando ao fim, a AXA convida seus clientes e parceiros a apoiarem a empresa no Prêmio Reclame AQUI, reconhecendo as conquistas no atendimento e na relação com o consumidor.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Danielle Titton Fagaraz, Diretora Comercial Digital, Marketing e Clientes da AXA no Brasil