CQCS Insurtech & Inovação 2024: o maior evento de Inovação do setor de seguros da América Latina

Congresso reúne líderes do setor para discutir inovações e promover diversidade no mercado de seguros – O CQCS Insurtech & Inovação 2024, agendado para os dias 12 e 13 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, será a maior edição da história do congresso. Com 172 palestrantes confirmados, entre eles 15 Keynote Speakers de destaque mundial, e a participação de mais de 39 CEOs em painéis de liderança, o evento solidifica também sua posição como o principal hub de inovação no setor de seguros da América Latina.

O evento deste ano cresceu 60% em relação à última edição, refletindo um aumento considerável no número de patrocinadores e expositores. Além de continuar com o compromisso de ser um evento lixo zero, o CQCS Insurtech & Inovação 2024 se destaca por ser sustentável e por não emitir carbono. A jornada de inclusão também é uma prioridade, com a presença de intérpretes de Libras e um enfoque no protagonismo feminino, assegurando a meta futura de ter uma mulher em cada painel, incluindo lideranças negras, para promover respeito e diversidade.

A Arena DemoStage, um espaço dedicado a startups em fase inicial, será uma das principais atrações. Aqui, empresas poderão apresentar seus projetos ao mercado em pitchs de até 7 minutos, buscando captar novos investidores e parceiros de negócios. Na edição anterior, mais de 20 empresas participaram desse espaço, e espera-se um crescimento na área nesta edição.

Além disso, o evento contará com o Prêmio Protagonismo Feminino 2.0, criando um ambiente que incentiva uma maior representatividade feminina nos painéis, e o Troféu Corretor Inovador, selecionado pela Capemisa e Suhai, celebrando a inovação e a criatividade no setor.

O fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, pontuou. “Poder fazer parte da 6ª edição presencial do CQCS Insurtech & Inovação é um privilégio. Esse evento está consolidado como o segundo maior evento do mundo e com a maior plenária de Inovação do planeta. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma geração que colocou o Brasil em primeiro lugar em Inovação em Seguros no mundo”, disse.

O executivo também convidou a todos para a iniciativa. “Eu convido todos os participantes a conhecerem o nosso trabalho, se qualificarem, conhecer mais as novas possibilidades e principalmente ajudar a modelar o futuro do Seguro no Brasil e no mundo. Espero todos vocês no dia 12 de novembro de 2024, em São Paulo (SP). Vamos fazer mais uma vez o maior evento de Inovação em Seguros do mundo. Conto com vocês!”, concluiu.

O CQCS Insurtech & Inovação 2024 contará com uma das maiores plenárias já realizadas, acomodando um público recorde e discutindo tendências como inteligência artificial e blockchain, que impactam o setor. A programação será dividida em duas fases: pela manhã, renomados Keynote Speakers compartilharão suas experiências, enquanto à tarde haverá painéis simultâneos em cinco salas, com a presença de especialistas do mercado de seguros da América Latina e de outros continentes.

Com tradução simultânea nas palestras internacionais, o evento garante a integração e o estímulo para a realização de grandes negociações, criando oportunidades únicas para os participantes. A programação completa, incluindo detalhes sobre os palestrantes e painéis, está disponível no site oficial do evento.

Este evento reúne patrocinadores fundamentais para o fomento da inovação no mercado de seguros. Na cota Platinum estão: Allianz; Bradesco; MAG; Solera e Wiz Co. Os patrocínios da cota Gold contam com: Axa; Caixa Seguridade e Junto. Na terceira cota de patrocinadores, Silver, estão reunidas as companhias: Cilia; Metlife; Núclea e Rede Mais Saúde. Como seguradora oficial, o evento anuncia Tokio Marine, já na cota Bronze estão: Alba; AWS; as empresas do grupo Autoglass: B4B.Tech e Maxpar; CNseg; Convista; Copart; Kiman; Pottencial; Sicredi e Youse.

O evento conta com os apoiadores Insurtech Premium, Avla; Capemisa Capitalização; Capemisa Seguradora; i4pro; InsureMO; ITG e Nordica; Neurotech; Quiver by Dimensa; Sompo; SUHAI; Tem Saúde; Tivit; Zapien e Zoox. Na cota Insurtech Plus, estão presentes as marcas: 7CoMm e Docusign; ABC do Brasil Corretora de Seguros; ALM Seguradora; A.Pet; Abletech; Akad; Asas; AutoInsp; Bedata; Bizagi; BP Seguradora; Carbigdata; Confitec; Correct Data; Cost House; Earnix; ENS; Expermed; Infocar; Inspectos; KRL Service; Latú Seguros; Lojacorr; Machado Meyer; Mattos Filho; MAWDY; MDS; Namu; Pay2B; Pier; Planetun; Samplemed; Sancor; Safe2go; Satellitus; SQUADRA; Taking; Suthub; Uplexis; Wellbe; Way Reguladora e Zarv.

Dentre os participantes, o evento terá, na cota startup, as companhias: Chattigo; Corretor do Milhão; Elevus; Engengrout; HSA Law; Otimize; Planium; Dashplan e TechTrail.