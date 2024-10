Projeto Seguro Entre Linhas: Enter Books Edições prepara a edição de livros sobre Seguro Garantia e Seguro de Transportes de Cargas!

A editora da Agência Seg News vai lançar a edição impressa do Dicionário Trilingue de Seguros (Português, Espanhol e Inglês), que já está disponível em e-book e em seguida a publicação de e-book´s e livros impressos sobre os temas: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil; O Seguro de Transporte de Cargas e sua relevância para o desenvolvimento do País!

As duas obras (livro coletivo) serão compostas de artigos de especialistas e serão distribuidas através da Plataforma do CCPSegNews (E-book´s ), enquanto as publicações impressas serão oferecidas através do site da Agência Seg News (www.agenciasegnews.com.br) e também pela Plataforma Shopee (VAN MOREIRA DISCOS E PUBLICAÇÕES).

Publicações:

*Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil;

*O Seguro de Transporte de Cargas e sua relevância para o desenvolvimento do País!



(*) PREVISÃO DE LANÇAMENTO – FEVEREIRO DE 2025!

Sua participação como coautor:

.Inclusão de um artigo de 08 laudas (20 linhas de 70 toques)

.Foto do autor ou ilustração

Informações técnicas:

Livro Impresso

.Formato: 14 X 21 Cm

.190 Páginas

.Registro de ISBN

.Papel OffSet 75 Gm

.Capa Triplex 300 g

.Tiragem 1a Edição: 500 Exemplares

Informações para participação:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Foto: Ivanildo Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News (Enter Books Edições e CCPSegNews)