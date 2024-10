DS Beline inaugura nova filial no Grajaú

Expansão reforça o compromisso da empresa em facilitar o acesso aos direitos de vítimas de acidentes. A DS Beline, referência no atendimento e assistência às vítimas de acidentes, anuncia a abertura de sua nova filial no Grajaú, em São Paulo. A inauguração oficial ocorrerá no dia 31 de outubro, durante o horário comercial, com uma série de atividades comemorativas e benefícios exclusivos para os novos clientes.

“A abertura da filial no Grajaú marca um passo importante para nossa estratégia de expansão. Nosso foco é estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes com o objetivo de simplificar o acesso aos direitos de quem sofreu um acidente, oferecendo uma assistência personalizada e competente”, afirma Tatiane Brussolo, Líder da Filial do Grajaú.

Com base no padrão de qualidade já consolidado na matriz, na Av. Paulista, e na unidade de Osasco, a nova filial tem como objetivo ampliar a presença da empresa e oferecer um atendimento presencial de alta qualidade para a região do Grajaú e região. Os clientes terão à disposição tanto o atendimento presencial quanto remoto, garantindo flexibilidade e eficiência.

No dia da inauguração, os novos clientes poderão participar de uma ação especial, receber brindes personalizados exclusivos e contar com um atendimento de qualidade oferecido por profissionais altamente qualificados.

A nova unidade também criará oportunidades de trabalho na região. Inicialmente, dois empregos diretos serão gerados, com possibilidade de ampliação para até seis colaboradores, conforme o aumento da demanda.

A filial do Grajaú está alinhada com a missão da DS Beline de proporcionar assistência prática e segura, sempre com foco nos resultados para os clientes. A empresa segue firme em seus valores de responsabilidade, inovação, postura ownership de excelência, buscando transformar as histórias daqueles que precisam de auxílio em momentos difíceis.

A nova filial está localizada na Rua Francisco Octávio Pacca, 179, Parque América – Zona Sul, em frente ao Hospital do Grajaú. Para mais informações, entre em contato com a DS Beline através do site ou redes sociais.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é uma empresa especializada em fornecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. A empresa oferece uma ampla gama de serviços para obtenção seguros de vida privados e empresariais, seguro DPVAT, incluindo serviços jurídicos com apoio de parceiros com a mesma excelência dos serviços administrativos. A DS Beline se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, ajudando seus clientes a superarem as dificuldades resultantes dos acidentes.

