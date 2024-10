Bradesco Vida e Previdência firma patrocínio com o programa ‘Conversa com Bial’

Viabilizada pela AlmapBBDO, parceria prevê entregas diversas – A Bradesco Vida e Previdência anuncia parceria com o ‘Conversa com Bial’, que tem exibições no GNT e na TV Globo. A marca estará presente em um dos programas de entrevistas mais bem avaliados da televisão brasileira na atualidade, consolidando ainda mais sua relação com o público e reforçando seu posicionamento como referência em soluções para uma vida mais longeva.

A parceria, viabilizada pela AlmapBBDO, contempla entregas de marca durante a exibição da atração, como em vinhetas de abertura e encerramento, speech durante o programa e breaks no intervalo. Ainda fazem parte das entregas conteúdos exclusivos da marca nas redes sociais do GNT. Por conta da parceria, uma das edições do ‘Conversa com Bial’ foi gravada no XVII Fórum da Longevidade, evento organizado pelo Grupo Bradesco Seguros.