Plataforma Otimize é finalista na 13ª edição do Prêmio de Inovação da CNseg

Lançada pela Segbox em março, a ferramenta é uma solução de marketing digital completa para corretores, que concorre na categoria Comunicação – Criada pela Segbox, uma das maiores agências do país de marketing digital para o mercado de seguros, a Otimize está entre as cinco finalistas na categoria Comunicação do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros 2024, iniciativa da CNseg que já se tornou sinônimo de prestígio profissional por reconhecer e incentivar projetos que tragam melhorias significativas para o setor.

Com uma interface simples e intuitiva, desenhada especialmente para os corretores de seguros, a Otimize oferece numa mesma plataforma a possibilidade de criar sites profissionais, landing pages totalmente personalizadas, redes sociais, contas de e-mail e e-mail marketing, simplificando e flexibilizando a presença online desses profissionais. “Estamos muito felizes e extremamente honrados por sermos finalistas da maior premiação do mercado de seguros. Há 13 anos a CNSeg monitora as iniciativas pioneiras nas áreas de tecnologia e inovação, estimulando o desenvolvimento e a evolução. Sermos selecionados é o reconhecimento do nosso compromisso contínuo em transformar e inovar o setor de seguros”, enfatiza João Arthur Baeta Neves, CEO da Segbox.

Os vencedores da 13ª edição só serão conhecidos na cerimônia de premiação no dia 5 de dezembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Pela segunda vez – Em 2022, a Segbox também participou da premiação da CNseg. A Insurtalks, primeira plataforma voltada a notícias exclusivas de tecnologia e inovação em seguro, nascida e idealizada pela agência, com cerca de um ano de vida e concorrendo com grandes seguradoras, foi destaque na categoria Comunicação, conquistando o segundo lugar no Prêmio Inovação em Seguros da CNseg em sua 11ª edição.

Sobre a Segbox |

A Segbox é uma agência 100% online atuando única e diretamente no mercado de seguros, resultando em maior reconhecimento das necessidades do corretor, seguradora, insurtechs e do comportamento do cliente. Tenta imaginar quantas milhares de pessoas estão pesquisando por seguros neste exato momento? Você não precisa ser um especialista em marketing digital para aparecer na internet. Nossa equipe executará todas as ações necessárias de acordo com o plano que você escolher.