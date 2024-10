Assurant e 77Sol ofertam seguro de proteção financeira para compra de equipamento de energia solar

40% das vendas de placas solares, em 2023, foram financiadas, segundo ABSolar – O mercado de energia solar tem um futuro promissor, com muitas tendências que apontam para um crescimento contínuo do uso deste recurso natural como uma das principais fontes de energia do futuro, a qual já evitou a emissão de 55,4 milhões de toneladas de CO2, desde 2012, de acordo com dados da ABSolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). A geração distribuída, a busca dos consumidores por soluções mais sustentáveis e a inovação tecnológica são os principais motores dessa transformação no Brasil.

Neste contexto, para ajudar a proteger o crédito dos consumidores que optarem pela compra financiada de um sistema de geração de energia solar, a Assurant e a 77Sol firmaram parceria para oferta de seguro de proteção financeira, o Seguro Prestamista. A Assurant é uma empresa líder global em seguros e soluções que protegem a vida conectada das pessoas, e a 77Sol é o maior ecossistema de produtos e serviços em energia solar 100% gratuito do Brasil, cobrindo desde a oferta de equipamentos, financiamentos para projetos solares, até soluções em engenharia e para integradores.

Bruno Tognozzi, Superintendente de Novos Negócios, Comercial Mobile e Digital da Assurant, explica que o seguro prestamista é importante para o planejamento financeiro do cliente pessoa física que vai precisar de crédito para adquirir o equipamento de energia solar. “O seguro prestamista protege o consumidor e o credor porque ele garante a quitação total, ou parcial, de uma dívida em três situações: desemprego involuntário, invalidez permanente ou em caso de falecimento do segurado. Além disso, resguarda os familiares de uma possível transferência da dívida aos herdeiros”, explica Tognozzi.

“Essa aliança com a 77Sol reafirma a capacidade da Assurant em desenvolver soluções para atender as demandas de novos mercados. O setor de energia solar tem crescido nos últimos anos e para ampliar o acesso dos brasileiros a essas tecnologias, vamos desenvolver, cada vez mais, soluções de proteção”, afirma.

Energia Solar no Brasil

De acordo com a ABSolar, o país tem mais de 2,8 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Desse total, 78% são em residências. A entidade também estima que quase 40% das vendas das placas solares, em 2023, foram financiadas confirmando a tendência da necessidade de proteção financeira para a compra desses equipamentos.

Para Luca Milani, CEO e fundador da 77Sol, a porcentagem para este ano deve ser ainda maior. “Quando olhamos para os nossos números, a maior parte dos projetos solares contratados já são feitos via financiamento e acreditamos que este é um movimento do mercado como um todo. Seguindo essa tendência, o prestamista chega para trazer um crescimento significativo na escolha e na aprovação dos financiamentos nos próximos meses, graças à segurança adicional proporcionada perante aos bancos”.

O executivo explica ainda que a expectativa é de que a nova solução fortaleça a conversão de vendas, ao permitir uma experiência mais segura e competitiva, em linha com as demandas do mercado. Outro ponto destacado pelo CEO é o impacto positivo da nova opção de seguro no score de crédito da marca junto aos bancos. Segundo Milani, a garantia adicional tende a melhorar ainda mais as condições dos financiamentos, com taxas mais favoráveis e maior chance de aprovação para os clientes. “Isso beneficia todas as partes envolvidas na negociação, que passam a contar com melhores condições para a linha de crédito”, acrescenta.