Sincor-SP oferece oportunidade de complemento no seguro de vida disponibilizado aos corretores associados

Na 26ª edição do programa de entrevistas SincorCAST, que foi ao ar nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e o 2º vice-presidente, Braz Fernandes, receberam o diretor Comercial da MAG Seguros, Marcio Batistuti, para falar sobre o novo benefício Vida+ Sincor-SP.

A MAG é parceira do Sincor-SP especialmente ao garantir o seguro de vida para os associados. Boris Ber apontou o crescimento do seguro de vida, principalmente após a pandemia, quando sua importância passou a ser mais enxergada pela população. Mas lamentou que muitos corretores de seguros ainda contam somente com a cobertura do seguro de vida disponibilizado pelo Sincor-SP.

Marcio Batistuti enfatizou que o setor só vai vencer a barreira de crescimento e maior penetração do seguro de vida no Brasil quando o corretor realmente entender a importância desse produto que ele vende. “O corretor deve ver o seguro de vida como proteção financeira do seu segurado e como uma maneira de fidelizar e rentabilizar ainda mais sua corretora de seguros. E saber que é fundamental também para que sua proteção e de sua família”.

Os executivos comentaram que o seguro de vida oferecido pelo Sincor-SP, mesmo sendo um diferencial e importante benefício, tem valor baixo de cobertura de morte, além das coberturas de invalidez e de assistência funeral. No aplicativo Sincor Digital o corretor tem acesso às informações e valores de cobertura do produto.

“O corretor precisa entender que esse é um oferecimento do Sincor-SP para todo associado, é como a previdência social, um cobertor fino para atender à necessidade mínima da população. O Sincor-SP faz isso como um importante diferencial, mas o corretor deve conhecer o que ele tem, comunicar a família da existência do seguro de vida, e pensar o quanto mais necessita para complementar sua proteção. Para depois fazer da mesma forma com seus clientes: entender suas necessidades e fazer a diferença levando este produto”.

Pensando nisso, o Sincor-SP e a MAG Seguros intensificaram a parceria com a criação do Vida+ Sincor-SP, um produto complementar especial para os associados do sindicato. “O Sincor-SP continua oferecendo o produto que já tem hoje, com a cobertura de morte, invalidez e assistência funeral a todos os associados. E o corretor associado vai poder contratar um complemento, com cobertura de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, com condições diferenciadas especiais para os associados, e mais o DIT (Diária por Incapacidade Temporária) com condições especiais, porque, muitas vezes, boa parte da renda do corretor de seguros depende exclusivamente de sua força de trabalho”, anunciou o diretor da seguradora, Marcio Batistuti. O novo produto também traz coberturas para serem usadas em vida: Doenças Graves e Seguro Cirurgia, para o corretor associado, para seus familiares, e para os colaboradores de sua corretora.

Braz Fernandes, que é o diretor responsável pelo departamento de Benefícios, reforçou que o seguro tradicional do Sincor-SP é muito importante, mas o valor é baixo para se amparar financeiramente após um falecimento. “Por isso surgiu a ideia de aumentar o capital segurado para suprir o limite de cobertura”, disse. Os executivos explicaram que a contratação do novo produto pode ser feita por corretores de seguros associados ao Sincor-SP com até 70 anos de idade. “A idade limite é também um grande diferencial, especialmente quando analisamos a cobertura de R$ 1 milhão”, enfatizou Batistuti.

Ao fim do programa, corretores que geraram seu Número da Sorte pela Carteira Digital de Associado, disponível no aplicativo Sincor Digital, concorreram automaticamente a um tablet. O sorteado da vez foi Francisco José Mattar, da regional Franca do Sincor-SP.

A íntegra da 26ª edição do SincorCAST pode ser conferida aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Pv0UrKGnYq8

Fonte: Sincor-SP