Seguro de vida para jovens: por que contratar cedo é uma escolha inteligente

Quando se fala em seguro de vida, pode haver associação do produto a um plano distante — algo a ser considerado apenas ao ter uma família constituída ou se está mais velho. No entanto, essa percepção vem mudando. Segundo Vivian Carvalho, gerente especialista de Seguro de Pessoas da Sancor Seguros, contratá-lo na juventude pode ser uma decisão estratégica e vantajosa.

A principal vantagem de contratar cedo está no custo-benefício. “Simples: quanto mais jovem, mais barato. Além disso, é mais fácil conseguir aprovar coberturas completas, já que a maioria das pessoas nessa fase tem boa saúde”, explica Vivian. Com isso, o segurado garante um plano acessível, já saindo na frente quando o assunto é proteção pessoal e financeira.

Amparo em todas as fases

Vivian destaca que muitos jovens ainda têm resistência ao tema porque acreditam que a garantia é algo voltada apenas a quem tem filhos ou já está com a vida “resolvida”. “E não é bem assim. Vai muito além de proteção em caso de morte. Inclusive, gosto de dizer que Seguro de Vida é pra vida, porque o seguro pode ajudar se você ficar doente ou sofrer um acidente, com coberturas e assistências que vão dar suporte financeiro num momento difícil”, reforça.

Entre os principais mitos que precisam ser superados, ela cita três:

“É caro” – “Na real, para quem é jovem, o preço é super acessível. As pessoas comparam com seguros patrimoniais, como o do carro, que é bem mais caro.”

“Só serve se eu morrer” – “Na verdade, só uma das coberturas é para falecimento. As demais são para usar em vida: telemedicina, assistência nutricional, invalidez, doenças graves, cestas natalidade, entre outras.”

“Não tenho dependentes, então não preciso” – “E o seu estilo de vida, o trabalho, os sonhos? Tudo isso pode e deve ser protegido também.”

Educar para proteger

Nesse contexto, o papel das seguradoras e dos corretores é fundamental. “Sabemos que esse assunto ainda é meio distante para muita gente. Por isso, é papel das seguradoras, como a Sancor Seguros, e dos corretores mostrar que seguro de vida é uma forma de cuidar de si e de quem amamos. Mais do que proteção, é tranquilidade, liberdade e segurança para viver o presente sem medo do futuro”, defende Vivian.

Além do preço vantajoso, contratar a apólice na juventude permite montar uma proteção personalizada e adaptável. “Você pode começar com coberturas que fazem sentido hoje, como proteção contra acidentes ou amparo em caso de diagnóstico de doenças graves, e ajustar conforme suas responsabilidades crescem. Isso garante não apenas segurança, mas liberdade para viver com leveza”, conclui.