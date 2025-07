Especialista ressalta apoio financeiro e emocional no enfrentamento de doenças graves

Receber o diagnóstico de uma doença grave, como câncer, AVC ou problemas cardíacos, transforma a vida de um indivíduo e de sua família. A dor emocional soma-se ao pesadelo financeiro, com tratamentos e internações que comprometem o orçamento. O custo do tratamento pode ser difícil de administrar, especialmente para quem não conta com um plano de saúde que cubra integralmente as despesas.

Segundo Vivian de Carvalho, Gerente Especialista de Seguro de Pessoas da Sancor, uma apólice nesses momentos tem sua importância e permite menos preocupações com a perda de renda. Sendo fundamental, especialmente em casos em que o paciente não pode continuar trabalhando.

Ela ainda acrescenta que “é crucial haver apoio psicológico e social para ajudar tanto o paciente quanto os familiares a lidarem com essas questões, assim como suporte financeiro, sempre que possível, para amenizar os efeitos dessa realidade tão desafiadora”.

Pensando nisso, a Sancor Seguros oferece um seguro de Doenças Graves que vai além do suporte financeiro. A cobertura busca garantir mais tranquilidade durante o tratamento, permitindo que os segurados foquem na recuperação sem preocupações excessivas com despesas médicas.

“Nosso seguro proporciona uma abordagem completa, oferecendo não apenas o suporte financeiro para arcar com os custos médicos, mas também apoio emocional. Ao aliviar as pressões financeiras, o seguro permite que os pacientes e suas famílias tenham uma melhor qualidade de vida.”

Atualmente, as apólices da Sancor incluem cobertura para câncer ou tumor maligno, AVC, transplantes de órgãos vitais e doenças cardiológicas. O processo de contratação passa por uma análise criteriosa da declaração pessoal de saúde, garantindo que o segurado tenha acesso à proteção conforme sua necessidade.

“Nossa equipe de subscrição avalia a proposta com base na declaração de saúde do segurado. Em caso de diagnóstico, nossa equipe de sinistro, em conjunto com especialistas médicos, analisa se a condição se enquadra nos critérios estabelecidos para indenização.”

Mais do que um amparo econômico, o seguro de Doenças Graves representa a oportunidade de enfrentar um desafio de saúde com mais segurança e dignidade. Afinal, garantir um futuro protegido é essencial para focar na recuperação e no bem-estar.