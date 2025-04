Acionamento do seguro de Vida para tratamento de câncer de mama cresce 27% na Allianz

No Mês da Mulher, a Allianz Seguros destaca a procura do seguro de Vida para o tratamento do câncer de mama.

Apenas no ano passado, a companhia identificou um aumento de 27% nos acionamentos da cobertura para esta causa em comparação com 2023, comprovando como a ferramenta pode ser uma rede de segurança para o público feminino, proporcionando apoio financeiro em vida – principalmente em momentos delicados e difíceis.

O seguro de Vida conta com cobertura para câncer de mama e, também, para tumores no colo do útero, ovário e próstata, todos diagnosticados em estágio inicial ou avançado, prevendo o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários durante o tratamento. A indenização pode ser solicitada a partir da conclusão do diagnóstico, sendo que o segurado é quem determina o momento que irá acionar o seguro.

“A adesão ao seguro de Vida pode ajudar a minimizar os impactos financeiros causados pelo tratamento da doença, além de agilizar o processo de suporte e auxiliar o segurado ou segurada a manter a sua renda em um momento de um possível afastamento de suas atividades”, explica Fábio Morita, diretor de Automóvel, Massificados e Vida da companhia.

Atualmente, o câncer de mama representa cerca de 29% de todos os casos novos de câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Dados da Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC), braço da OMS, estima que os casos de câncer de mama vão crescer 38% até 2050, passando de 3,3 milhões de diagnósticos e 1,1 milhão de vítimas anualmente.

