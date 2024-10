Seguro de vida em grupo valoriza a cultura organizacional

Pesquisa revela que benefícios corporativos associados às finanças são os mais escolhidos pelos funcionários – O mercado brasileiro de benefícios está em constante mudança. Há poucos anos, o que era oferecido seguia um padrão: transporte, alimentação e saúde. Hoje, há muita diversidade na cesta de benefícios e a possibilidade de o funcionário priorizar aquilo que mais faz sentido dentro de sua realidade. Com isso, as opções associadas às finanças, como o seguro de vida, têm conquistado os colaboradores.

Estudo da Great Place to Work mostra que os benefícios associados ao bem-estar financeiro são os preferidos dos profissionais. “São soluções que demonstram o cuidado e o apoio da organização, além de priorizarem a experiência positiva de forma integral do colaborador. Oferecer opções que contribuam para a saúde financeira é um fator preponderante para a atração e retenção de talentos”, afirma Bianca Rizzo, Gerente de Recursos Humanos do Grupo Omint.

Não é à toa que os brasileiros estão optando por benefícios que garantam vitalidade ao planejamento financeiro. Marcell Guimarães, Gerente de Vendas do Canal Corporate da Omint, explica que o “seguro de vida em grupo traz mais tranquilidade e segurança aos colaboradores, o que permite uma dedicação mais efetiva às atividades profissionais por saberem que suas famílias estão protegidas em caso de imprevistos”.

Compreendendo as facilidades do seguro de vida em grupo

Muito mais do que uma proteção para o futuro, o seguro de vida em grupo é uma ferramenta financeira que oferece diversas facilidades ao segurado e sua família. “As coberturas vão muito além da morte. Elas oferecem proteção em caso de invalidez total ou parcial e até mesmo para rescisão trabalhista. Há benefícios que podem ser usufruídos em vida”, explica Guimarães.

Em casos de acidente, por exemplo, os colaboradores têm acesso à cobertura de Despesas Médicas e Odontológicas por Acidente (DMHO). De acordo com as necessidades da empresa, o contrato pode ser ajustado para atender a situações emergenciais. Dessa forma, é possível definir a participação do colaborador no custo do seguro, seja ela integral, parcial ou inexistente.

