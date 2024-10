XP Seguros se torna membro da MDRT Brasil e incentiva qualificação de assessores para o mercado de seguro de vida

A parceria destaca o compromisso com a excelência no atendimento ao cliente e educação financeira – Em uma iniciativa para a expansão e qualificação do mercado de seguros de vida, a XP Seguros, do grupo XP Inc., une-se à Million Dollar Round Table (MDRT), associação internacional que reúne os mais bem-sucedidos corretores de seguros de vida em mais de 200 países. A parceria tem o intuito de elevar os padrões de capacitação e performance dos corretores de seguros no Brasil.

A XP Seguros agora faz parte do seleto grupo de instituições financeiras associadas à MDRT, oferecendo acesso completo a conteúdos exclusivos, ferramentas de capacitação e treinamentos disponibilizados pela associação para seus distribuidores. Além disso, a XP poderá certificar esses profissionais conforme seu desempenho, qualificando-os para participar do Congresso Anual da MDRT, um encontro global que reúne os principais especialistas do setor.

“É um importante passo dado visando a qualificação e melhoria do mercado brasileiro, ao trazer a empresa que melhor alia seguros a investimentos e que mais tem investido em educação financeira no país. A XP combina muito com o seguro de vida e com a MDRT”, aponta Felipe Sousa, presidente Brasil (Country Chair Brazil) da MDRT.

Como parte inicial da parceria, a XP Seguros lançou a campanha de incentivo Insurance Wonders, que premiará os melhores escritórios, assessores e dedicados, com maior volume de vendas em seguros de vida, com a participação no encontro anual da MDRT em Miami, em 2025. A campanha considera as vendas realizadas entre 1º de outubro e 31 de dezembro deste ano.

“Esta campanha inaugural foi criada para premiar os escritórios, assessores e dedicados que mais oferecem um serviço consistente e de excelência aos seus clientes. É uma das nossas ações para reconhecer e impulsionar profissionais que estão alinhados aos nossos objetivos XP de foco no cliente e qualidade”, destaca Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros e Previdência.

“Com a participação da XP, a tendência é que os assessores de investimento se desenvolvam como profissionais, e que a MDRT Brasil tenha uma representação ainda mais forte, composta não somente por corretores de seguros, mas por escritórios e assessores de investimento que já são fundamentais no nosso mercado e devem crescer muito no futuro”, finaliza o presidente da MDRT Brasil.

Foto: Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros e Previdência.