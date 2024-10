Tempo reforça campanha Outubro Rosa com foco em diagnóstico precoce e no bem-estar das brasileiras

Assistência Check-up da Mulher é composto de consultas e exames para clientes manterem a saúde em dia por meio da descoberta precoce de doenças – Desde 2018, quando foi sancionada no Brasil a lei de nº 13.733, com o intuito de fortalecer a campanha “Outubro Rosa” – movimento internacional para o diagnóstico precoce e prevenção do câncer de mama –, o décimo mês do calendário passou a ostentar a mais feminina das cores.

Sensível a esse esforço mundial, a Tempo, líder nacional nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, também aderiu prontamente ao movimento, criando, além de uma série de ações internas de conscientização voltadas às suas colaboradoras, o Check-up da Mulher – um pacote de assistências que inclui consultas com clínico geral e ginecologista, exames preventivos e consulta de retorno para acompanhamento completo, entre outros serviços.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados neste ano em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com taxas maiores em países desenvolvidos. No Brasil estão previstos mais de 73 mil casos novos de câncer de mama em 2024, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Este tipo de doença também ocupa a primeira posição em mortes por câncer entre mulheres no País, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2021, de 11,71/100 mil (18.139 óbitos). As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

“O Outubro Rosa lembra a todos nós sobre a importância do diagnóstico precoce. Preocupados com o bem-estar de todas as mulheres, unimos nossas forças nessa luta contra o câncer de mama”, ressalta Joyce Suman, superintendente de Sales and Growth da Tempo.

Indicado para mulheres que se preocupam de modo preventivo em manter a saúde em dia, o Check-up da Mulher é composto de seis exames em uma única coleta de sangue e urina. Nele, estão incluídos exames que avaliam a descoberta precoce do câncer de mama, além de doenças como diabetes, anemias, dislipidemias, doenças na tireoide, infecções, problemas de coagulação e mau funcionamento dos rins e fígado, e ainda um hemograma que avalia a saúde geral da mulher.

Consultas com clínico geral ou ginecologista, exames preventivos e consulta de retorno para acompanhamento completo, dentre outros serviços, podem ser solicitados por meio do chat ou através de agendamento prévio.

Para saber mais sobre o Assistência Check-up da Mulher, acesse @tempo.com.vc ou envie e-mail para contato@tempo.com.vc

Sobre a Tempo



Com mais de 28 anos de atuação no mercado brasileiro, a Tempo é a líder nacional nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados. Sediada em Barueri (SP), a empresa tem como principais acionistas os fundos de private equity Carlyle / SPX e o braço de investimentos da Swiss RE. Figuram na carteira de clientes da Tempo as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do País, que consolidam a distribuição de seus serviços por meio dos canais B2B e B2B2C. Sua capilaridade se estende por todo o território nacional com mais de 22 mil empresas parceiras que são capazes de prestar serviços e atendimento em qualquer horário e dia da semana. Com uma base de 28 milhões de usuários cadastrados – que, em 2022 e 2023, solicitaram mais de 3 milhões de serviços de assistência ou de conveniência –, sua operação gera atualmente mais de 2.500 empregos diretos.