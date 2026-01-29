Seguro automotivo: Veículo híbrido entra para o ranking dos carros mais vendidos no Brasil

Levantamento da Creditas Seguros mostra estreia do BYD Song Pro no Top 10; preço médio do seguro para homens subiu 6,5%, enquanto para mulheres recuou 6,3% em dezembro – O mercado automotivo brasileiro atingiu um marco simbólico em dezembro de 2025: pela primeira vez, um veículo híbrido elétrico figura no ranking dos 10 modelos mais vendidos (e cotados) do país. Segundo novo levantamento da Creditas Seguros, o BYD Song Pro GS fez sua estreia na lista com preços de apólice competitivos, registrando média de R$2.184,12 para mulheres e R$2.294,81 para homens.

No panorama geral, o preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil voltou a registrar movimentos distintos em dezembro, ainda com a diferença entre os gêneros. Para os homens, a média passou de R$2.328,68 em novembro para R$2.481,99 em dezembro (+6,50%). Já entre as mulheres, o valor médio registrou uma queda, de R$2.867,72, em novembro para R$2.685,43 em dezembro (-6,35%), continuando a disparidade entre os gêneros também observada em novembro.

O levantamento considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

De acordo com Michel Tanam, Gerente da Creditas Seguros, as movimentações de dezembro as movimentações de dezembro revelam um cenário de maturidade e rápida adaptação. “A queda no preço médio para o público feminino, em contraste com a alta para o masculino, reforça como o perfil de risco é sensível a nuances mensais do mercado. Uma curiosidade é a entrada do BYD na lista dos veículos mais emplacados. O fato de um híbrido como o Song Pro GS estrear com valores tão competitivos, sendo inclusive uma das apólices mais baratas para mulheres, quebra o mito de que veículos eletrificados possuem seguros proibitivos. Isso sinaliza que as seguradoras já incorporaram esses modelos em suas matrizes de risco com confiança, acompanhando o comportamento do consumidor brasileiro para a eletrificação”, comenta.

Destaques de dezembro de 2025*

Para o perfil feminino em dezembro, o menor valor médio nacional foi registrado pelo Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex, com apólice de R$1.985,37. Em contraste, o seguro mais caro para esse público foi o do Novo Onix Sedan Plus LTZ 1.0 12V Turbo Flex que alcançou R$ R$3.593,44. Analisando as capitais, a média dos seguros para as mulheres segue mais elevada no Rio de Janeiro (R$ 4.200,70), Porto Alegre (R$ 2.696,24) e Vitória (R$ 2.616,48), enquanto os preços mais acessíveis foram encontrados em São Paulo (R$ 2.344,27), Brasília (R$ 2.376,47) e Recife (R$ 2.431,75).

Entre o perfil masculino em dezembro, o menor valor médio nacional foi o do Creta Action 1.6, com apólice de R$1.911,79. Por outro lado, o valor mais alto entre os modelos analisados foi o do T-Cross Comfortline 1.0 que atingiu R$3.209,49. Quanto às capitais, o Rio de Janeiro continua com os maiores valores médios (R$3.257,62), seguido de Porto Alegre (R$2.674,06) e Belo Horizonte (R$2.606,94). Os menores preços foram observados em São Paulo (R$2.139,66), Recife (R$2.170,59) e Brasília (R$2.299,14).

Entrada Inédita: BYD Song Pro GS 1.5 DM-i Híbrido

Um dos pontos mais relevantes do levantamento de dezembro é a estreia do BYD Song Pro GS 1.5 DM-i Híbrido no ranking “Top 10” dos veículos mais cotados. Este é um marco para o setor, sinalizando a crescente relevância dos veículos eletrificados no mercado automotivo brasileiro. Para o perfil masculino, a apólice média do BYD foi de R$2.294,81. Já para as mulheres, o valor médio foi de R$2.184,12.

Destaques do ano de 2025*

O preço médio nacional para o perfil masculino registrou uma queda de 1,5% no decorrer de 2025, caindo de R$2.535,07 em janeiro para R$2.496,16 em dezembro. Em contraste, para o perfil feminino, houve um aumento de 2,5%, com a média subindo de R$2.721,90 para R$2.792,46 no mesmo período.

Entre as capitais, para o perfil masculino, as maiores variações foram observadas em Florianópolis, onde o valor subiu de R$ 2.166,38 em janeiro para R$ 2.448,63 em dezembro, um aumento de 19,1%; em Curitiba, que viu uma queda de R$ 2.423,22 para R$ 2.245,68 (-7,3%) no mesmo intervalo; e em Recife, que registrou um expressivo aumento de R$ 2.146,66 para R$ 2.696,18 (+25,6%).

Já para o perfil feminino, as maiores variações aconteceram em Salvador, com o preço médio subindo de R$ 2.475,78 em janeiro para R$ 2.704,33 em dezembro (+16,4%), e em Florianópolis, onde as médias passaram de R$ 2.332,60 para R$ 2.671,02, um aumento de 18,9% no fim do ano.

Maiores variações por modelo

T-Cross Comfort.1.0 12V TSI Flex Aut 5 Portas 4P: Com um dos maiores preços médios nacionais para o perfil masculino R$3.209,49, um aumento de 36,22% frente aos R$2.356,27 registrados em novembro. O veículo apresentou preços de apólice maiores no Rio de Janeiro (R$4.189,43), Porto Alegre (R$3.586,08). Para o perfil feminino, a apólice também esteve entre as mais caras R$ 3.170,31, um aumento de 18,15% em comparação com os R$ 2.683,18 observados em novembro, os maiores preços foram no Rio de Janeiro (R$ 4.754,20), Porto Alegre (R$ 3.520,72) e Salvador (R$ 3.496,63).

Tera 1.0 12V TSI Flex Manual 4P: O veículo também apresentou variações notáveis. Para os homens, a apólice média em dezembro aumentou de R$2.772,31, um aumento de 23,05% frente aos R$2.252,91 de novembro. As maiores apólices para homens foram as do Rio de Janeiro (R$3.496,61), Porto Alegre (R$3.086,16) e Florianópolis (R$2.912,90). Para as mulheres, o valor médio subiu para R$3.029,84, representando uma alta de 22,28% em relação aos R$2.477,93 de novembro. Os maiores valores foram registrados no Rio de Janeiro (R$4.190,68), Porto Alegre (R$3.080,50) e Belo Horizonte (R$3.074,50).

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. Comfortline: Para os homens, o modelo esteve entre os mais caros, com um custo médio de apólice de R$2.399,13, um aumento de 5,68% frente aos R$2.270,31 de novembro. Os maiores valores para este perfil foram no Rio de Janeiro (R$3.441,83), Porto Alegre (R$2.483,83) e Belo Horizonte (R$2.479,31). Para as mulheres, a apólice média para este modelo em dezembro foi a mais barata, R$1.985,37, uma queda de 24,30% em relação aos R$2.622,51 de novembro.

BYD Song Pro GS 1.5 DM i-Híbrido GS Automático 4P: Em dezembro, o valor médio para o perfil masculino foi de R$2.294,81. Já para o perfil feminino, a apólice média em dezembro foi de R$2.184,12, uma das mais baratas do mês. As apólices de valor mais elevado para homens foram as do Rio de Janeiro (R$2.829,41), Belo Horizonte (R$2.527,59) e Porto Alegre (R$2.532,83). Para o perfil feminino, os maiores valores foram registrados em Rio de Janeiro (R$3.423,76), Salvador (R$2.270,21) e Brasília (R$2.223,26).

Detalhes da cotação

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

