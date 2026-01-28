GTA cresce cinco vezes acima da média do mercado de seguros

Treinamentos, inovação e proximidade com o trade impulsionaram o ano – Com 36 anos de atuação, a GTA – Global Travel Assistance encerrou 2025 com motivos para comemorar. Dados da Susep indicam que o setor de seguros cresceu 8% em número de emissões no período, se comparado ao ano anterior, enquanto a empresa especializada no mercado de viagens apresentou um desempenho muito superior.

Tendo a capacitação como um de seus principais pilares, a GTA consolidou seu posicionamento 100% B2B, focado na relação com os agentes de viagem. Ao longo do ano, a companhia avançou em diferentes frentes, com aumento muito considerável no volume de negócios, na base de passageiros segurados e na ampliação de agências compradoras, reforçando sua presença junto ao trade turístico.

“Os resultados são frutos de uma parceria contínua com o trade turístico, que segue sendo nossa prioridade. Para este ano, a meta é manter o ritmo considerando fatores como feriados prolongados, datas sazonais e a Copa do Mundo, que devem impulsionar o turismo”, acredita o presidente Celso Guelfi.

Ampliação de portfólio

Com olhar atento ao comportamento do viajante, a GTA apostou em produtos inéditos. Entre os lançamentos figuraram o seguro de acidentes pessoais em transporte aéreo com cobertura de até R$ 5 milhões, um plano exclusivo para viagens ao Canadá e o GTA Medical Credit Card – cartão de crédito virtual para despesas médico-hospitalares e farmacêuticas em situações de emergência ocorridas em cruzeiros marítimos. O portfólio também passou a contar com uma cobertura exclusiva para esportes profissionais, além de upgrades em planos já existentes.

Inovação e tecnologia

A experiência do viajante evoluiu a partir da parceria com a IZA, com serviços como telemedicina utilizando tecnologia de scan facial, acesso a salas vip, concierge e o Plano Pet, agregando ainda mais vantagens à apólice. “Com a premissa de cuidar de pessoas, também investimos em colabs estratégicas, além de parcerias com a Protec Bag, referência em embalagem de malas; e a eSIM’s, especializada em chips virtuais para viagens pelo Exterior”, complementa Guelfi.

Capacitações e eventos

O projeto da Academia GTA superou mais uma vez as metas estabelecidas, totalizando 11 mil profissionais capacitados por meio de famtours, roadshows e ações online. A companhia também marcou presença nas principais feiras e eventos setoriais. Os resultados foram determinantes para a GTA receber, pelo 17º ano consecutivo, o prêmio TOP AVIESP na categoria Melhor Empresa de Seguro Viagem.

Sobre a GTA

A GTA – Global Travel Assistance é uma empresa amiga do agente de viagem tendo suas vendas 100% B2B, acumulando 36 anos de operação no mercado de seguro viagem nacional e internacional. A central de operações atende 24 horas por dia, 7 dias por semana e reúne 3 mil colaboradores, 530 linhas telefônicas, 40 centros operacionais e 300 postos de coordenação com capacidade para responder mais de 95 mil chamadas, além de atendimentos via WhatsApp e e-mail. Com sede em São Paulo, a empresa atua com 17 representantes nas principais cidades brasileiras. A GTA detém o reconhecimento dos agentes de viagem como empresa referência em produtos e serviços. Há 17 anos consecutivos é ganhadora do Prêmio TOP AVIESP, na categoria Melhor Empresa de Seguro Viagem.

Foto: Celso Guelfi, presidente da GTA