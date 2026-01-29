REP Benefícios lança nova marca e propõe debate sobre bem-estar corporativo

Empresa nasce da expertise da Benet e da solidez do grupo REP para liderar a evolução da gestão de benefícios corporativos alinhado às novas demandas do mercado. No dia 28 de janeiro, Porto Alegre foi palco de um encontro que conectou estratégia, saúde e visão no ambiente corporativo. A REP Benefícios realizou, na Fábrica do Futuro, o evento de lançamento oficial da sua nova marca, posicionada na gestão estratégica de benefícios corporativos. A iniciativa reuniu lideranças empresariais, executivos do setor e convidados especiais.

Além da nova identidade, nasce como resposta a um mercado que se tornou complexo, burocrático e distante das reais necessidades das empresas e das pessoas. A marca surge da trajetória consolidada da Benet, reconhecida pela sua atuação técnica e consultiva, agora integrada à estrutura, governança e solidez do grupo REP, ampliando capacidade de entrega, escala e impacto.

“O modelo tradicional de gestão de benefícios já não funciona como deveria. Ele é complexo, fragmentado e, muitas vezes, gera mais dor de cabeça do que tranquilidade para as empresas”, destacou Maurício Junqueira, diretor da REP Benefícios, durante a abertura do evento. “A REP nasce justamente para descomplicar, organizar e devolver clareza a um mercado que se tornou excessivamente técnico para quem está na ponta.”

Segundo Junqueira, a criação da nova marca vai além de reposicionamento. “Nós lidamos diariamente com a vida dos colaboradores das empresas que confiam em nós. Cuidar de pessoas exige responsabilidade, conhecimento e compromisso. A REP Benefícios carrega o DNA da Benet, com toda a força estrutural do grupo REP, para entregar exatamente isso.”

Avanços da medicina

O ponto alto da programação foi a palestra “Saúde que sustenta o futuro”, conduzida pelo médico J. J. Camargo, diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e membro da Academia Nacional de Medicina. O especialista abordou o cuidado integral com as pessoas e seus impactos diretos na produtividade, na sustentabilidade dos negócios e na longevidade das organizações.

Camargo contextualizou a velocidade das transformações na medicina, impulsionadas pela integração entre diferentes áreas do conhecimento e pelos avanços tecnológicos. “O ritmo do conhecimento mudou radicalmente. Hoje, conseguimos enxergar o interior do corpo humano com uma precisão impensável há poucas décadas, o que tornou a medicina mais previsível e eficaz”, afirmou.

O médico também chamou atenção para o aumento contínuo da expectativa de vida. “Saímos de uma média de 42 anos no início do século XX para quase 80 anos no Brasil. Isso é mérito da medicina. A questão agora não é apenas viver mais, mas viver melhor”, alertou.

A longevidade só faz sentido quando acompanhada de qualidade de vida. “Saúde plena não é apenas ausência de doença. Ela envolve bem-estar físico, emocional e social. E isso passa, sobretudo, pelo estilo de vida e pelas condições que oferecemos às pessoas ao longo da vida profissional”, destacou.

Descomplicando o cuidado

A proposta da REP Benefícios dialoga com esse cenário. Em um mercado regulado por mais de 600 resoluções normativas, a empresa aposta em gestão estratégica, proximidade e clareza como diferenciais.

“Nosso papel é traduzir essa complexidade e entregar tranquilidade ao cliente. Benefício não pode ser sinônimo de ônus ou dor de cabeça. Ele precisa ser sustentável ao longo do tempo, tanto a empresa quanto ao colaborador”, reforçou Maurício Junqueira.

Bruno Cervi, CEO do grupo REP, a nova marca consolida um modelo de atuação focado em excelência e impacto positivo. “Chamamos isso de ‘revolução do bem’. Unimos a expertise construída ao longo dos anos com uma estrutura sólida e governança para elevar o nível de atendimento e segurança oferecido ao mercado”, afirmou.

Já o presidente da REP, Felipe Cervi, destacou o potencial de crescimento conjunto. “A REP Benefícios nasce forte, com história, conhecimento e visão de futuro. A partir de agora, nossos clientes passam a ter acesso a um ecossistema completo de soluções em saúde, odontologia, vida, previdência e bem-estar”, disse.

Ao reunir ciência, estratégia e propósito, o evento marcou não apenas o lançamento da marca, mas o reforço de que o cuidado com as pessoas deixou de ser discurso e passou a ser estratégia para a sustentabilidade das organizações.