Seguradora aposta em produções audiovisuais imersivas

Metlife firma parceria com Estúdio Rocket para a produção de conteúdo com tecnologias de ponta, como Vídeos 360º interativos e IA generativa – A MetLife, uma das maiores empresas globais de seguros de vida, previdência privada e planos odontológicos, firmou parceria com o Estúdio Rocket, parte integrante do Hub Rocket, para as produções audiovisuais inovadoras da marca. Com recursos de ponta, como Vídeos 360º Interativos e Imersivos e IA Generativa para produção de conteúdos, as produções prometem criatividade e tecnologia de alto impacto.

“A Metlife escolheu uma das melhores empresas do mercado pensando nas várias estratégias audiovisuais que começaremos a usar. O objetivo é conectar as audiências com nossos produtos, clientes, corretores, simplificar conteúdos técnicos, transformar a experiência do cliente e o entendimento das nossas soluções, produtos e serviços, com ainda mais criatividade, dinamismo e digitalização. A parceria com o Estúdio Rocket é importante para o atendimento dos nossos objetivos de negócios, aumento de vendas, conhecimento de marca, a desmistificação do seguro de vida no Brasil e para um melhor relacionamento com o cliente, de forma divertida, animada e digital”, afirma Thiago Desidério, Gerente de Marketing Institucional e Comunicação Corporativa da Metlife.

“O uso de vídeos 360º é uma nova maneira de criar conteúdo envolvente, permitindo que os consumidores explorem ambientes e produtos de forma interativa e detalhada. Esse formato aumenta significativamente o tempo de interação e a retenção da marca, proporcionando uma experiência imersiva que reforça o engajamento e a memória do consumidor”, afirma Eduardo Santos, líder criativo do Estúdio Rocket.

A estratégia, segundo Santos, é especialmente eficaz em campanhas publicitárias que buscam capturar a atenção do público em um ambiente de comunicação saturado, melhorando resultados considerando a economia de atenção que avalia o interesse e retenção perante os conteúdos.

Para a Metlife, o estúdio irá incorporar ainda a IA generativa, com plataformas otimizadas como ChatGPT, Artlist e MidJourney para criar conteúdo personalizado em grande escala. Além disso, processo inclui a geração de textos, imagens e vídeos, otimizando o tempo de produção com foco na qualidade. “Para marcas como a MetLife, que demandam um alto volume de conteúdo em múltiplas plataformas, essa abordagem será essencial para manter a relevância e a personalização em larga escala”, acrescenta Eduardo Santos.

“O uso dessas tecnologias não só revoluciona a forma como contamos histórias, mas também como nos conectamos com o público, entregando uma experiência memorável e inovadora”, explica o líder criativo do Estúdio Rocket. “Estamos empolgados em aplicar essas ferramentas nas campanhas da MetLife e criar narrativas visuais mais profundas e interativas”, enfatiza.

A parceria marca um novo capítulo tanto para a MetLife quanto para o Estúdio Rocket, mostrando o compromisso de ambas as marcas em adotar soluções tecnológicas de ponta para melhorar a comunicação com seus consumidores.

Resultados

O líder criativo do Estúdio Rocket comenta sobre os principais resultados para as marcas que optam pelas novas tecnologias para as produções audiovisuais.

Aumento da Retenção de Marca: “Vídeos 360º permitem que os consumidores tenham controle sobre a narrativa, o que eleva a profundidade da experiência e o tempo de visualização. Esse envolvimento reforça a percepção da marca e a fidelização do cliente”, reforça.

Engajamento Elevado com Vídeos 360º: “Para empresas que buscam criar experiências marcantes para seus clientes, o formato proporciona uma vantagem significativa, capturando a atenção e ampliando o tempo de interação com a marca”, explica Eduardo Santos.

Eficácia de IA Generativa em Escala: “A IA generativa, como a implementada pelo Estúdio Rocket, permite que marcas criem conteúdo personalizado de forma rápida e eficiente, otimizando o tempo de produção e mantendo um alto padrão de qualidade. Ao automatizar a criação de textos, imagens e vídeos, a tecnologia possibilita que campanhas sejam adaptadas a diferentes públicos e plataformas, aumentando a relevância e o engajamento dos consumidores. Essa abordagem também facilita a personalização em larga escala, garantindo que o conteúdo seja não apenas criativo, mas também altamente direcionado às necessidades e interesses específicos de cada audiência”, diz.

Economia de Atenção: “Em um ambiente onde o tempo de atenção dos consumidores é limitado, vídeos interativos e conteúdo gerado por IA garantem que as marcas alcancem um público mais engajado e interessado em explorar os detalhes oferecidos”, finaliza Santos.

O Estúdio Rocket é um estúdio de produção audiovisual focado em soluções criativas e tecnológicas que trabalha com vídeos interativos, inteligência artificial e estratégias de comunicação imersiva. Foi idealizado pelo Hub Rocket, que integra agências e estúdios especializados, com soluções inovadoras e integradas em comunicação. www.estudiorock.et

A MetLife é uma das maiores empresas globais de seguros de vida, previdência privada e planos odontológicos, com mais de 150 anos de atuação no mercado e 100 milhões de clientes nos países onde atua. Só no Brasil, são 20 anos de atuação, 20 mil corretores e 5,5 milhões de vidas protegidas por meio das soluções em seguros. Metlife.com.br