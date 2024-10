ABAEC lança podcast sobre consórcio

“PodSim, PodeNão”, promovido pela ABAEC, promete esclarecer dúvidas sobre as modalidades oferecidas no mercado e receberá convidados do setor para discutirem temas – Estreou no dia 09 de outubro hoje o “PodSim, PodNão – Tudo Sobre o Mundo dos Consórcios”, podcast apresentado por Silvana Simões Pessoa e Regina Singilo, presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados de Empresas de Consórcio (ABAEC), respectivamente.

O programa vai explorar tudo o que é preciso saber sobre consórcios, como funcionam, para quem são indicados e como contratar, bem como esclarecer dúvidas sobre o tema, compartilhando informações preciosas com os ouvintes, além de mostrar como o consórcio se tornou um excelente aliado do brasileiro quando o assunto é planejamento familiar.

Para o episódio inaugural, foram convidados Rodolfo Montosa, sócio-fundador e CEO da BR Consórcios e presidente do conselho da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), e Paulo Roberto Rossi, presidente-executivo da ABAC.

Eles explicaram de onde veio o primeiro consórcio, que tem suas origens no Japão, onde um grupo de amigos ou familiares se juntava para economizar dinheiro coletivamente, e mensalmente uma pessoa era contemplada para um casamento ou para o nascimento do filho. No Brasil, o consórcio tem origem nos anos 1960. A iniciativa ultrapassou a barreira do tempo e hoje é conhecida e praticada em diversos lugares no mundo.

O “PodSim, PodNão” estreia hoje, quando se comemora o Dia do Profissional de Consórcio, e terá oito episódios na primeira temporada. Todos estarão disponíveis no Spotify ou na sua plataforma de streaming preferida. Ouça o primeiro episódio aqui!

Sobre a ABAEC

A Associação Brasileira de Advogados de Empresas de Consórcio (ABAEC) é uma organização dedicada a representar e promover os interesses dos advogados que atuam no setor de empresas de consórcio no Brasil. Fundada com o objetivo de fornecer suporte profissional e promover a troca de conhecimentos entre seus membros, a ABAEC desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e no aprimoramento do setor de consórcios no país.

Mais informações em https://abaec.com.br/